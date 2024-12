Forbes inaugura clube privado em Madri como parte de expansão global

A Forbes está diversificando suas operações com a abertura de um clube privado de alto padrão em Madri, o Forbes House Madrid. Localizado no distrito financeiro da capital espanhola, o clube será inaugurado na próxima segunda-feira, 23, consolidando um novo modelo de negócios para o grupo de mídia norte-americano.

De acordo com o Financial Times, essa é a primeira etapa de um plano maior que prevê a criação de uma rede global de clubes exclusivos voltados para executivos e empreendedores. O projeto é realizado em parceria com a SpainMedia, editora da Forbes Espanha, uma das 43 edições licenciadas da marca ao redor do mundo.

Sherry Phillips, recentemente promovida a CEO da Forbes Media, destacou que o clube de Madri será um teste para o conceito de espaços exclusivos. “Madri vai nos ajudar a validar a ideia antes de decidirmos expandir para outras localidades”, afirmou Phillips, a primeira mulher a assumir a liderança da empresa em seus 107 anos de história.

Estrutura e proposta do clube

O Forbes House Madrid ocupa sete andares e oferece uma experiência completa para seus membros fundadores, que foram convidados pela equipe da Forbes España. O espaço conta com um bar no terraço, um restaurante comandado pelo chef Adolfo Santos, que possui uma estrela Michelin, e uma adega de vinhos.

O clube visa proporcionar um ambiente sofisticado e exclusivo para networking e eventos, além de reforçar o posicionamento da Forbes como uma marca premium, conectada às elites empresariais e criativas.

Diversificação de receitas

A Forbes vem se reinventando para lidar com os desafios da indústria jornalística, que enfrenta quedas nas receitas publicitárias. Além de seus conteúdos editoriais tradicionais, como rankings de bilionários e a franquia 30 Under 30, a empresa ampliou suas fontes de receita com marketing de conteúdo, eventos patrocinados e iniciativas em e-commerce e mercado imobiliário.

Phillips enfatizou que, apesar das mudanças, a Forbes mantém seu compromisso com a integridade editorial. “Temos orgulho da integridade do nosso jornalismo, mesmo enquanto expandimos nossas operações para novos modelos de receita”, disse.

Projeções para 2025

O grupo teve um desempenho positivo em 2024 e pretende ampliar ainda mais suas operações no próximo ano. Entre as novas iniciativas, a Forbes aposta no uso de inteligência artificial como ferramenta de crescimento para seus negócios.

Apesar do sucesso nas estratégias de diversificação, a Forbes ainda enfrenta incertezas sobre sua estrutura de propriedade. Em 2023, uma venda avaliada em US$ 800 milhões (R$ 4,8 bilhões) para o bilionário Austin Russell não foi concluída, mantendo o controle majoritário com o grupo Integrated Whale Media Investments, de Hong Kong. Recentemente, a empresa foi alvo de especulações sobre o interesse da Koch. Phillips evitou comentar sobre o futuro da propriedade do grupo, mas destacou o foco em fortalecer suas comunidades e explorar novas oportunidades no próximo ano.