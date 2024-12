Espanha concede asilo a líder oposicionista venezuelano Edmundo González Urrutia

O ministro das Relações Exteriores espanhol, José Manuel Albares, confirmou que a Espanha já concedeu ao líder oposicionista venezuelano Edmundo González Urrutia a condição de asilado que ele havia solicitado após sua chegada ao país europeu em 8 de setembro, e que ele será notificado nos próximos dias.

Albares explicou o panorama em declarações a jornalistas antes de falar à Comissão de Assuntos Ibero-Americanos do Senado.

Segundo o ministro, nesta manhã ele tomou um café da manhã de trabalho com González Urrutia para analisar sua situação pessoal e a da Venezuela, e o informou sobre as conclusões do último Conselho Europeu em relação ao seu país.

Os 27 Estados que integram a União Europeia adotaram por unanimidade um apelo por "uma transição pacífica, democrática e inclusiva, respeito aos direitos humanos e a libertação de todos os prisioneiros políticos", lembrou o ministro.

Sobre a intenção de Edmundo González Urrutia de ir à Venezuela no dia 10 de janeiro para tomar posse como presidente, o ministro disse que não revelaria os detalhes "precisos" da conversa particular que tiveram e se referiu ao que já disse sobre esse assunto em várias ocasiões.

González Urrutia, por meio de sua conta na rede social X, também informou sobre essa reunião com Albares, concentrando-se no documento do Conselho Europeu, que também enfatiza que a União Europeia "mobilizará todas as ferramentas à sua disposição para apoiar a democracia e uma transição pacífica e inclusiva na Venezuela".