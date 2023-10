Turismo e café: descubra Madri através de cafeterias da cidade

Explorar os cafés de uma cidade é uma maneira interessante de orientar seu roteiro de viagem, especialmente quando se trata de metrópoles como Madri. Em junho de 2023, a capital da Espanha e a cidade mais populosa do país recebeu quase 900 mil viajantes, o índice mais alto do ano, conforme indicam os dados de ocupação hoteleira divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) da Espanha.

Há sempre muito o que ver e fazer na cidade, e um excelente café pode fazer a diferença para quem deseja extrair o máximo de sua jornada pelas ruas, mercados e museus, aproveitando toda a efervescência cultural da cidade.

News and Coffee

News and Coffee é o que diz seu nome: um lugar de notícias e café. Isso porque essa cafeteria é uma banca de revistas e jornais. Ao lado dos periódicos diários há uma seleção de revistas e livros independentes. Com duas unidades em Madri, também é possível encontrar a banca em Londres, Barcelona e Valência. A qualidade dos impressos surpreende assim como os cafés.

É uma diversão pedir um café para viagem enquanto folheamos uma edição da Popeye Magazine, revista de moda masculina, criada em Tóquio no ano de 1976, toda escrita em japonês.

Pertinho da banca da Plaza de la Cebada fica o mercado de mesmo nome, com produtos locais e mais focado nas compras do dia a dia. Menos turístico, é um bom lugar para dar uma volta com seu café.

@newsandcoffee.eu — https://newsandcoffee.eu

Plaza de La Cebada, 11 e Plaza 2 de Mayo, 7

Pum Pum Bakery e Pum Pum Café

Em um antigo imóvel de esquina, na tranquila Caje de La Esgrima, a Pum Pum Bakery tem um disputado brunch aos finais de semana. Toasts, rolls, croissants frescos — e deliciosos — são vistos pelas mesinhas cor-de-rosa arranjadas no chão de cimento queimado. O ar industrial combinado ao cheiro dos cafés especiais deixa tudo mais aconchegante.

Já o irmão mais novo da Bakery, o Pum Pum Café, fica no descolado bairro Lavapiés. Com paredes de tijolinhos à vista, lousas rabiscadas e móveis antigos, mantém a qualidade da família Pum Pum. É um bom lugar para comer uma tarta de queso, acompanhada de um V60 ou de um cold brew. O café fica perto do mercado San Fernando, com mercearias, adegas e lojas de artesanato.

Pum Pum Bakery — @pumpum_bakery — C. de la Esgrima, 1

Pum Pum Café — @pumpumcafe — C. de Tribulete, 6

Acid Café

Um lugar onde o foco é, definitivamente, o café. O espaço minimalista aposta em qualidade e preparação atenciosa de todos os seus produtos, incluindo sua padaria. A seleção do menu é sazonal, assim como os cafés fornecidos pela La Cabra, uma torrefadora de Copenhagen.

Recentemente, a marca inaugurou mais dois espaços: uma loja e uma padaria, e em breve estará em Berlim. Na unidade da Cale de La Verónica, não deixe de provar a tostada com tomate, que lembra o tradicional pan tumaca espanhol e combina muito bem com os cafés filtrados.

A cafeteria fica muito perto dos conhecidos Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía e Museo Nacional del Prado, mas a dica é visitar o Jardim Botânico Real, que também fica próximo ao café, um circuito botânico em pleno centro com uma mostra de mais de 5 mil espécies de plantas vivas.

http://www.acidcafe.es — @acid.cafe

C. de La Verónica, 9

