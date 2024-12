Conta Black realiza happy hour de networking entre profissionais negros do setor financeiro

Celebrar a diversidade e o potencial entre profissionais negros do setor financeiro: foi com esse objetivo que a Conta Black, hub financeiro voltado para a diversidade étnico-racial, realizou a quarta edição do Black Hour, happy hour com foco no networking entre os trabalhadores diversos, no último dia 26, em São Paulo.

Entre bancários, investidores, gestores de fundos de investimentos, executivos de fintechs e startups do setor financeiro, o evento buscou aproximar os profissionais do setor e ampliar as redes de contatos e conhecimentos sobre o trabalho no mercado financeiro.

O Black Hour contou com um painel sobre os desafios e as oportunidades dos profissionais negros no setor econômico, além de uma masterclass com Jéssica Sandim, executiva de recursos humanos com passagens pelo Nubank e Mastercard no Brasil e México.

Diversidade racial

Para Fernanda Ribeiro, CEO da Conta Black, o Black Hour é uma das formas de impulsionar mudanças reais no setor financeiro, que ainda conta com taxas baixas de presença negra. Apenas 24% dos trabalhadores do setor se autodeclaram como pretos ou pardos. “Nosso objetivo não é apenas promover diálogos transformadores, mas também contribuir ativamente para a inclusão e formação de talentos negros no mercado financeiro”, conta.

Cerca de 200 profissionais presentes puderam discutir as estratégias para o desenvolvimento de lideranças negras. Além das discussões e do networking, o Black Hour também arrecadou fundos destinados ao Instituto Black, braço social do hub financeiro voltado a formação e capacitações de profissionais negros no mercado de trabalho.

O evento foi realizado em parceria com a Black Swan, comunidade de mulheres negras em início ou transição de carreira. Além de promover mentorias e palestras, o grupo viabiliza a conexão entre as integrantes e a liderança das companhias e equipes de recrutamento, buscando a maior visibilidade e representatividade das mulheres pretas no setor financeiro.

O Black Hour ainda contou com parceria estratégica de empresas como United Airlines, Genial Investimentos, Brookfield Properties, Grupo Heineken e K2 Audiovisual.