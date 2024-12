Dono de empresa de água engarrafada é o mais rico da China, com fortuna de R$ 344,99 bi; veja lista

Zhong Shanshan, fundador e presidente da Nongfu Spring, é o homem mais rico da China, segundo a revista Forbes. Sua fortuna acumulada de US$ 57,1 bilhões (equivalente a R$ 344,99 bilhões) o coloca no topo do ranking chinês, impulsionada pelo sucesso de sua empresa de água engarrafada e refrigerantes.

Em segundo lugar na lista está Zhang Yiming, fundador da ByteDance, empresa responsável pelo TikTok. Com uma fortuna de US$ 46,5 bilhões (cerca de R$ 281,62 bilhões), ele continua sendo um dos maiores nomes da tecnologia global, se destacando pela inovação no mercado digital.

A fortuna combinada das dez pessoas mais ricas da China alcança US$ 331 bilhões, mas ainda é inferior ao patrimônio individual de Elon Musk. O homem mais rico do mundo, segundo a Forbes, possui uma riqueza estimada em US$ 429,2 bilhões, destacando a disparidade entre os maiores bilionários chineses e o líder global.

O top 10 de bilionários chineses é formado exclusivamente por homens, todos com envolvimento direto ou indireto no setor de tecnologia. Essa concentração de riqueza no ramo tecnológico reflete a força da China como potência digital, consolidando empresas inovadoras que moldam a economia global.

As 10 pessoas mais ricas da China

Zhong Shanshan: US$ 57,1 bilhões - Nongfu Spring (bebidas)

Zhang Yiming: US$ 45,6 bilhões - TikTok

Ma Huateng: US$ 44,6 bilhões - Tencent Holdings (jogos online)

Colin Huang: US$ 36,9 bilhões - PDD Holdings/Temu (comércio online)

William Ding: US$ 31,4 bilhões - NetEase (jogos online)

He Xiangjian & family: US$27,7 bilhões - Midea Group

Lei Jun: US$25,3 bilhões - Xiaomi (smartphones e eletrônicos em geral)

Jack Ma: US$ 24 bilhões - Alibaba Group (comércio online)

Wang Chuanfu: US$ 20,6 bilhões - BYD (carros elétricos)

Huang Shilin: US$ 17,8 bilhões - Calt (baterias)