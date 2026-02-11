Ele trocou cápsulas por gomas e construiu um império de US$ 27 bilhões

O mercado global de suplementos em goma é estimado em US$ 27,5 bilhões e se consolidou como o formato preferido de consumo em uma categoria tradicionalmente dominada por comprimidos e pós. Nesse cenário, Chad Janis, fundador e CEO da Grüns, tem acelerado sua estratégia de crescimento com novos produtos, expansão no varejo e reposicionamento de marca.

Desde outubro, quando falou à Inc., a empresa lançou as gomas pré treino Jüced, apresentou uma edição limitada licenciada com o personagem Grinch e adicionou um novo sabor de sorvete de manga em formato de chinelo. Ao mesmo tempo, ampliou presença em redes como HEB, Hy Vee e Wegmans.

“Temos grandes novidades no varejo nos próximos seis meses, não apenas uma, mas várias”, afirma Janis.

Aceleração do pipeline e escala de portfólio

O plano de crescimento inclui um ritmo mais agressivo de lançamentos. A empresa pretende saltar de quatro novos produtos em 2025 para 10 em 2026, movimento que sinaliza aumento de investimento em pesquisa, desenvolvimento e marketing.

A decisão reflete não apenas confiança na categoria, mas também a leitura de que ainda há espaço para expansão. Janis avalia que o processo de transformar suplementos em formatos mais palatáveis está longe do fim. Para ele, a chamada gomização do bem estar ainda está nos estágios iniciais.

A ampliação do portfólio ocorre em paralelo à mudança do nome corporativo de Grüns Nutrition para Ü Snacks, estratégia que aponta para um posicionamento mais amplo dentro da indústria de alimentos funcionais.

Expansão no varejo e construção de marca

Além do crescimento em canais próprios e digitais, a companhia tem fortalecido presença física em grandes redes de supermercado. A entrada em novos varejistas amplia alcance e dilui risco de dependência de um único canal.

A expansão corporativa anunciada recentemente acompanha esse movimento. Para competir em uma categoria cada vez mais disputada, a empresa investe em diferenciação por meio de sabores, formatos e parcerias licenciadas, como a colaboração com o Grinch.

O objetivo é combinar conveniência, experiência de consumo e branding forte em um segmento no qual a decisão de compra é fortemente influenciada por percepção de valor e confiança.

Concorrência e barreiras de entrada

O mercado de suplementos em goma tornou se atrativo para novos entrantes, elevando o nível de competição. A estratégia da Grüns passa por acelerar inovação e manter presença constante nas prateleiras físicas e digitais.

Ao ampliar o número de lançamentos anuais, a empresa busca ocupar espaço mental e físico no varejo, reduzindo margem para concorrentes capturarem participação relevante.

Para investidores e executivos de finanças corporativas, o caso ilustra uma dinâmica clássica de mercados em expansão. Crescimento acelerado exige capital, eficiência operacional e capacidade de execução em larga escala. Ao mesmo tempo, diferenciação e construção de marca tornam se ativos estratégicos em ambientes saturados.

O futuro além das gomas

Embora a companhia tenha se consolidado no formato que domina a categoria, Janis reconhece que a evolução do portfólio pode incluir outros tipos de produtos no futuro. Por enquanto, o foco permanece em capturar participação dentro de um mercado bilionário que continua crescendo.

A aposta na gomização do bem estar combina tendências de conveniência, experiência sensorial e saúde preventiva. Para a Grüns, a próxima fase envolve escala, diversificação e consolidação de presença no varejo nacional.

Em um setor avaliado em dezenas de bilhões de dólares, velocidade de lançamento e força de distribuição podem definir quem lidera a próxima onda de crescimento

