Esta empresa quer crescer 62% em 2025 mesmo com a crise no agronegócio

O setor agropecuário brasileiro passou por um ano desafiador. Em 2024, margens apertadas, queda nos preços da soja e dificuldades de crédito impactaram a rentabilidade de produtores e distribuidores. Para muitas empresas, foi um ano de retração. Mas para a Fex Agro, distribuidora de insumos agrícolas de Primavera do Leste, no Mato Grosso, foi um período de ajustes estratégicos para garantir um crescimento sólido em 2025.

Apesar da crise no setor, a empresa conseguiu manter a operação saudável, fechando o ano com R$ 139 milhões de faturamento. Agora, a projeção é ambiciosa: crescer 62% e alcançar R$ 225 milhões em 2025. Para isso, eles planejam diversificar produtos, fazer uma gestão criteriosa de crédito e expandir pelo Brasil.

Foram os resultados de 2023, porém, que levaram a Fex a entrar no ranking EXAME Negócios em Expansão 2024. Com uma receita de R$ 154 milhões, a empresa conseguiu o 38° lugar na categoria de 150 a 300 milhões de reais.

“Ano passado foi complicado para todo mundo no agronegócio. O segredo foi antecipar os desafios e proteger nosso caixa. Agora, entramos em 2025 com um olhar atento para as oportunidades”, afirma Daniel Barbosa, presidente da Fex Agro.

Raízes no agro

A Fex Agro foi fundada em 2012 por dois ex-executivos da Amaggi, uma das gigantes do agronegócio brasileiro. Com o tempo, os sócios deixaram a empresa, e Barbosa assumiu o comando em 2018.

Com formação em finanças e gestão de risco, ele trouxe uma visão voltada para a saúde financeira do negócio e a estratégia de diversificação. Hoje, a empresa opera em três grandes frentes:

60% da receita vem da venda de insumos agrícolas , como fertilizantes e defensivos;

, como fertilizantes e defensivos; 30% vem da nutrição animal, um segmento que, de acordo com Barbosa, está em expansão;

10% vem da comercialização de grãos e óleo vegetal, muitas vezes adquiridos via barter (troca de insumos pela produção do produtor).

Segundo o executivo, essa divisão garante mais equilíbrio financeiro. “Os insumos agrícolas têm um ciclo financeiro de 180 dias, enquanto a nutrição animal gira em 30 dias. Esse mix de produtos nos dá um fluxo de caixa mais saudável”, explica Barbosa.

Um ano de dificuldades e ajustes

O faturamento da Fex Agro caiu 8,7% em 2024, reflexo da queda nos preços das commodities e da crise de crédito que atingiu o setor. A empresa, no entanto, soube reagir.

A primeira medida foi apertar a gestão financeira, reduzindo riscos na concessão de crédito. “Dois clientes que tiveram crédito negado por nós, entraram em recuperação judicial. Isso mostrou que tomamos a decisão certa”, conta o presidente.

Além disso, a empresa investiu em operações estruturadas de barter para minimizar a exposição ao risco e garantir previsibilidade de recebimentos. “O mercado exigiu cautela, e nós preferimos crescer com segurança”, diz Barbosa.

Para 2025, a Fex Agro aposta na expansão geográfica e em novas frentes de negócio. A empresa abrirá uma unidade em Minas Gerais, voltada para o mercado de nutrição animal, e investirá na comercialização de insumos para gergelim e amendoim, duas culturas em crescimento no Mato Grosso.

“O gergelim já está consolidado, e o amendoim vem ganhando força. Queremos estar bem posicionados nesses mercados”, explica Barbosa.

Além disso, a empresa mantém a atenção ao cenário macroeconômico e à disponibilidade de crédito. “A safra 2024/25 traz previsões otimistas, mas sabemos que o agro é um setor volátil. Cresceremos de forma sustentável, garantindo a segurança financeira dos nossos parceiros”, conclui.

O que é o ranking EXAME Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME). O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses. Em 2024, a pesquisa avaliou as empresas brasileiras que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2023. A análise considerou os negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais.

A edição 2025 já está com inscrições abertas. A participação é 100% gratuita. As inscrições vão até 5 de maio, mas quem concluir o cadastro antes de 31 de março ganhará o acesso a uma trilha de conteúdos online dedicados a empreendedores dentro da plataforma LIT, da escola de negócios Saint Paul. Entre os conteúdos estão inteligência artificial, sustentabilidade corporativa, gestão de times de alta performance, capital de giro e gestão do fluxo de caixa, marketing digital e cenário econômico.

