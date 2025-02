Brasil deve colher 325,7 milhões de toneladas de grãos na safra 2024/25, aumento de 9,4%

O aumento na área plantada e a melhora na produtividade das lavouras do Brasil devem resultar em uma colheita de 325,7 milhões de toneladas de grãos na safra 2024/25, um aumento de 9,4% em relação ao ciclo anterior, segundo o levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), divulgado nesta quinta-feira, 13. Em janeiro, o órgão havia projetado a safra brasileira em 322,3 milhões de toneladas.

Segundo a Conab, houve um aumento de 2,1% na área cultivada, estimada em 81,6 milhões de hectares, além de uma recuperação de 7,1% na produtividade média das lavouras, projetada em 3.990 quilos por hectare — caso essa projeção seja confirmada, será o maior volume já colhido na série histórica da Conab.

Ao contrário do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), que reduziu em 1 milhão de toneladas a projeção para o milho brasileiro em 2024/25, para 126 milhões de toneladas, a Conab elevou sua estimativa para o cereal de 119,6 milhões para 122 milhões de toneladas.

No caso da soja, houve um leve recuo na previsão, passando de 166,33 milhões para 166 milhões de toneladas, por causa da falta de chuvas em Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, que não registraram precipitações em dezembro.

No caso do algodão, a expectativa é de um crescimento de 4,8% na área de plantio, estimada em 2 milhões de hectares. O plantio da fibra já ultrapassa 87% da área prevista, e a projeção é de uma produção de pluma de 3,8 milhões de toneladas, o que representaria um novo recorde para a cultura, caso o resultado se confirme.

1 /16 Plantação de soja no Mato Grosso: a colheita de grãos cresceu 577% em 50 anos (No primeiro semestre de 2024, o complexo soja liderou os embarques)

2 /16 Desembarque da soja brasileira no porto de Nantong, na China (O complexo da oleaginosa movimentou US$ 33,53 bilhões no período)

3 /16 Soja ()

4 /16 Frigorífico (Em 2º lugar nas exportações aparece o setor de carnes)

5 /16 Homem cercado de porcos no celeiro de uma fazenda (O setor embarcou US$ 11,81 bilhões)

6 /16 (O que representou a 14,3% das exportações do agro brasileiro.)

7 /16 Biomassa da cana poderia responder por 30% da geração de energia do país (O complexo sucroalcooleiro registrou US$ 9,22 bilhões.)

8 /16 Colhedora de cana de açúcar (O que correspondeu a 11,2% do total embarcado pelo agro no 1º semestre)

9 /16 Áreas de reflorestamento com plantação de eucalipto (Os produtos florestais somaram US$ 8,34 bilhões)

10 /16 (Os produtos florestais registraram um crescimento de 11,9% no primeiro semestre deste ano)

11 /16 FÁBRICA DE CELULOSE: bloco europeu autorizou a formação, marcada para 14 de janeiro do ano que vem. / Fabiano Accorsi (A celulose foi responsável por 59,6% desse total, com US$ 4,97 bilhões – alta anual de 19,5%)

12 /16 Serra do Cabral, em MG: Cedro caminha para se tornar uma das maiores produtoras de café do país (Cedro/Divulgação) (O setor de café destacou-se com vendas externas de US$ 5,31 bilhões)

13 /16 Fazenda de Café do Grupo Cedro em Minas Gerais - agricultor - agricultura - agronegocios - agro - lavoura - maquinas - plantação - Foto: Leandro Fonseca data: 20/06/2023 (Um aumento de 46,1% em valor e de 52,1% em quantidade comparado ao ano anterior)

14 /16 Lavoura de algodão no Mato Grosso: alternativa à soja pelo maior potencial produtivo (O algodão não cardado e não penteado atingiu um recorde de US$ 2,68 bilhões)

15 /16 Produção de algodão em Luiz Eduardo Magalhães (Um aumento de 236%)

16/16 Colheita de Algodão (Com 1,39 milhão de toneladas exportadas, um crescimento de 228%.)

Produção de arroz e feijão

Principal alimento na mesa dos brasileiros, o arroz deve ter uma produção de 11,8 milhões de toneladas. Segundo a Conab, o aumento na área plantada de 6,4%, para 1,7 milhão de hectares e a recuperação da produtividade média devem elevar a produção do cereal no país.

O feijão, parceiro do arroz no prato dos brasileiros, deve atingir uma produção de 3,3 milhões de toneladas.

Safra brasileira 2024/25

Além da Conab, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou o seu levantamento de safra para 2024/25. Segundo o órgão, a produção do país deve alcançar um recorde de 325,3 milhões de toneladas, alta de 11,1% em relação ao ciclo 2023/24 — a área a ser colhida deve totalizar 80,9 milhões de hectares.

Para a produção de soja a estimativa é de 166,5 milhões de toneladas, enquanto o milho deve alcançar 124,1 milhões de toneladas.

Carlos Barradas, gerente da pesquisa, atribui o aumento à melhoria das condições climáticas, com chuvas regulares desde outubro e novembro, exceto no Rio Grande do Sul, onde a seca tem afetado as lavouras. As perdas no estado ainda não foram incluídas, e as equipes estão em campo para atualizar as estimativas, diz o IBGE.