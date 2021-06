Ferrari de R$ 3,8 milhões viraliza com personalização de Dogecoin

Enquanto a cidade de Miami, nos EUA, vive uma intensa campanha para se transformar na “Capital das Criptomoedas” – e até apresentou sua própria moeda virtual ($MIA) –, uma imagem viralizou nas redes sociais: a Ferrari F8 Tributo com envelopamento de Dogecoin. E existe uma dose de ironia nisso, porque o superesportivo ficou estacionado próximo à conferência Bitcoin2021.

Polêmica que pode acabar nos tribunais

Esse é o modelo mais barato do fabricante, ainda que, no mercado brasileiro, isso signifique 3,8 milhões de reais. E não estranhe se a brincadeira provocar a raiva dos italianos, que já disputaram judicialmente contra clientes para tentar impedir personalizações. No caso mais conhecido, o DJ Deadmau5 envelopou uma 458 Italia com o meme Nyan Cat em 2014 e acabou nos tribunais.

Polêmica: Ferrari tem o histórico de processar clientes por piadas

Dogecoin: de piada a queridinha dos famosos

Vale lembrar que a própria Dogecoin foi criada há oito anos como uma piada, estampando um meme do cachorro da raça shiba inu, mas acabou ganhando fôlego após famosos apoiarem a criptomoeda – como é o caso de Elon Musk, CEO de Tesla e SpaceX. Como resultado, em maio deste ano, acumulou 26.000% de crescimento em só seis meses, capitalizando 92 bilhões de dólares.

Essa não é a primeira vez que o executivo sul-africano influenciou o mercado de moedas virtuais, já que, ontem (14), o Bitcoin se aproximou de 40 mil dólares após Musk publicar no Twitter que o fabricante de veículos elétricos sob seu comando poderá voltar a aceitar a criptomoeda caso haja confirmação de uso de energia limpa para mineração. E esse crescimento passou de 0,66%.

