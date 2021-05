Dogecoin: criptomoeda piada cresceu 26.000% nos últimos seis meses

Com um cachorro da raça shiba inu estampando a moeda criada em 2013, como uma brincadeira e uma espécie de alternativa mais divertida em relação ao bitcoin, a Dogecoin tem crescido muito nos últimos meses e alcançou o posto de quinta maior criptomoeda do mundo em capitalização do mercado.

Só neste ano, ela disparou mais de 14.000%, de 0,00468 dólar em 31 de dezembro. Porém, na sexta-feira (7), a moeda atingiu um recorde ao alcançar uma capitalização de mercado de cerca de US$ 92 bilhões, após um aumento de mais de 26.000% em seis meses.

Considerada por anos como um “meme” entre as criptomoedas, a Dogecoin conquistou Elon Musk, visto que o bilionário da Tesla e CEO da SpaceX passou anos falando sobre o token. Inclusive, os tweets de Musk influenciam no preço da moeda, já que as postagem na rede social, muitas vezes indiretamente, ajudaram a despertar o interesse dos investidores.

O aumento do preço da Dogecoin nesta semana foi atrelado à aparição de Musk no programa Saturday Night Live, que acontece na noite de hoje (8). Além de Musk, outras celebridades que aprovam a moeda estão o baixista do Kiss, Gene Simmons e o dono do Dallas Mavericks, Mark Cuban.

Para Avi Felman, Chefe de Negociação da BlockTower Capital, a compra da criptomoeda é feita sem justificativa.“É como, ‘Sim, essa coisa pode ter valor também. E vou comprá-lo, porque vou comprá-lo’”, disse ao site CNBC. Enquanto isso, especialistas comentam que esta dinâmica lembra a negociação do GameStop no início deste ano.

“Elon está basicamente transmitindo esta mensagem: ‘Por que a Dogecoin não tem valor?’”, disse Felman à CNBC. “Faz parte do boom do GameStop. As pessoas gostam dessas narrativas, dessas histórias, dessas piadas. E Dogecoin capturou a mente e a imaginação de cada investidor de varejo”.

O aumento do comércio sem comissões por meio de aplicativos de corretagem online como o Robinhood também tornou mais fácil do que nunca comprar em criptografia.