Bitcoin se aproxima de US$40 mil após comentário de Musk sobre mineração

O bitcoin encostou nos 40 mil dólares nesta segunda-feira, após o presidente-executivo da Tesla, Elon Musk, afirmar que a montadora de carros elétricos vendeu a moeda digital, mas pode retomar transações usando o ativo.

Musk tuitou neste domingo que a empresa retomará as transações de bitcoin quando houver confirmação do uso razoável de energia limpa por mineradores. "A Tesla vendeu apenas cerca de 10% da participação para confirmar que o BTC possa ser liquidado facilmente sem mover o mercado", diz o tuíte.

"Quando houver confirmação de uso razoável de energia limpa por mineradores com tendência futura positiva, a Tesla voltará a permitir transações com bitcoin", afirmou Musk no Twitter no domingo.

Por volta de 9:30 (horário de Brasília), o bitcoin subia 0,66%, a 39.271,22 dólares. Na máxima até o momento, chegou a 39.838,92 dólares.

"As palavras de Musk fizeram com que o bitcoin subisse", disse Simon Peters, analista de mercado da eToro.

O mercado também era influenciado pela empresa de software e grande apoiadora de bitcoin MicroStrategy, que levantou meio bilhão de dólares para comprar bitcoin , disse Bobby Ong, cofundador do site de análise de criptomoedas CoinGecko.

Outro fator que pode ter ajudado a impulsionar o bitcoin nas últimas horas foi o anúncio da ativação do Taproot, primeira atualização no blockchain da criptomoeda nos últimos quatro anos.

A atualização deve aumentar a eficiência das transações e permitirá o uso de contratos inteligentes na rede do bitcoin, como acontece na rede Ethereum.

O bitcoin subiu cerca de um terço neste ano, mas caiu de um pico recorde acima de 60.000 dólares em meio a uma repressão regulatória na China e ao entusiasmo aparentemente vacilante de Musk pela moeda.

O tuíte de Musk foi feito em resposta a um artigo baseado em comentários de Magda Wierzycka, chefe da empresa de segurança cibernética Syngia, que em uma entrevista de rádio na semana passada o acusou de "manipulação de preços" e venda de "grande parte" de sua exposição.

"Isso é impreciso", disse Musk. "A Tesla vendeu apenas cerca 10% das participações para confirmar que o BTC poderia ser liquidado facilmente sem mover o mercado."

