EXAME e SBT News unem forças em parceria de conteúdo multiplataforma

Dois dos veículos de maior credibilidade do país, o SBT e a Exame, anunciam nesta semana uma aliança estratégica para a distribuição cruzada de conteúdo jornalístico. A parceria consolida o lançamento do SBT News, o novo canal de notícias do Grupo Silvio Santos, cuja estreia está marcada para o dia 15 de dezembro.

A iniciativa tem como objetivo unir a expertise de negócios e economia da Exame com a capilaridade e a força televisiva do SBT. Pelo acordo, a Exame passará a distribuir os conteúdos produzidos pelo SBT News em seu site. Em contrapartida, o SBT News distribuirá o conteúdo da Exame tanto em seu novo portal quanto em sua grade no canal de TV.

Aos domingos, o SBT News exibirá o “De Frente com o CEO”, programa apresentado pela jornalista da Exame Layane Serrano, que reúne entrevistas inspiradoras sobre carreira e negócios com executivos que estão à frente das maiores empresas do Brasil. Estão previstas também entradas diárias de jornalistas da redação da revista para levar informações econômicas aos telespectadores do novo canal.

De acordo com Leandro Cipoloni, diretor de Jornalismo Nacional do SBT, o acordo entre os veículos agrega ainda mais seriedade ao novo projeto: “O SBT News nasce com a missão de ser referência em agilidade e confiança. A parceria com a Exame, a mais tradicional marca de jornalismo de negócios e economia do País, acrescenta um valor inestimável ao nosso conteúdo e reforça o nosso compromisso com a credibilidade”.

Para Lucas Amorim, diretor de Redação da Exame, a parceria representa um passo fundamental na estratégia de levar o jornalismo de profundidade da Exame para novas fronteiras. “Ao unir forças com o SBT News, conseguimos amplificar nossa voz não apenas no ambiente digital, mas também na televisão, entregando análises econômicas e de negócios para uma audiência ainda mais vasta e diversificada”.

Por fim, a união amplia o alcance da informação de qualidade, entregando ao público uma cobertura robusta que transita entre o digital e a televisão.