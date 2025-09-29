Jornalistas da EXAME são reconhecidos no prêmio 100+Admirados da Imprensa no Brasil

100+Admirados da Imprensa: o editor de Negócios Leo Branco), e os repórteres Daniel Giussani (Negócios), Isabela Rovaroto (Negócios) e Luiza Vilela (Casual) estão entre os jornalistas reconhecidos na premiação (Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 29 de setembro de 2025 às 20h38.
Quatro jornalistas da EXAME estão entre os mais admirados da imprensa brasileira em 2025, de acordo com a tradicional premiação 100+Admirados Jornalistas Brasileiros, organizada pela plataforma Jornalistas&Cia. São eles: o editor de Negócios Leo Branco), e os repórteres Daniel Giussani (Negócios), Isabela Rovaroto (Negócios) e Luiza Vilela (Casual).
A premiação recebeu mais de 2.300 indicações. Desses, 236 foram selecionados para a última etapa de votação, que elegeu os 100 mais admirados jornalistas brasileiros.
O evento de premiação foi realizado nesta segunda-feira, 29 de setembro, em São Paulo, reunindo jornalistas e líderes do setor para celebrar os profissionais que se destacaram ao longo de sua carreira.
Esta é a terceira edição do ranking organizado pela plataforma Jornalistas&Cia. As duas primeiras aconteceram em 2014 e 2015, e consagraram o jornalista Ricardo Boeacht como o mais votado.
Depois, a premiação se dividiu em edições segmentadas, com o já tradicional levantamento +Admirados da Imprensa de Economia, Negócios e Finanças. Neste ranking, a EXAME venceu todas as nove edições como a melhor revista de economia do país.
“Chegou a hora, dez anos depois da segunda e última premiação geral, de voltar a eleger os 100 +Admirados Jornalistas Brasileiros no conjunto do jornalismo do país”, assinala Eduardo Ribeiro, publisher de J&Cia e idealizador da série +Admirados. “Temos aí um bom intervalo para uma comparação entre aqueles que foram eleitos nos anos de 2014 e 2015, e os que hoje se destacam, após uma década de intensas transformações no mundo do jornalismo".