SBT vai levar “aviõezinhos” de Silvio Santos para programa de fidelidade em blockchain

Os “aviõezinhos” de Silvio Santos se tornaram uma das principais referências aos programas do canal de televisão brasileiro SBT. Agora, o Grupo Silvio Santos planeja levá-los ao universo digital através da tecnologia blockchain.

Dentro de um programa de fidelidade desenvolvido e anunciado pela joint venture entre Minu e Wibx, o SBT lançará o “Baú da Fidelidade”, programa de recompensas tokenidado em blockchain.

O anúncio foi feito na última quarta-feira, 3, durante o evento “Bora”, realizado no Estádio do Pacaembu em São Paulo.

“Todo mundo tem algum valor emocional ligado a algum programa do SBT. O grande desafio da televisão aberta hoje é fazer a ligação do engajamento ao produto que vai ser consumido. Isso vai ser resolvido pelo programa de fidelidade. A partir de uma parceria com a Minu, vamos criar dentro do grupo Silvio Santos o ‘Baú da Fidelidade’. Em vez de pontos, teremos ‘aviõezinhos’”, disse Fernando Fischer, superintendente de negócios do SBT.

“A ideia é trazer interatividade, onde, em vez de pontos, teremos algo a mais aqui em cima. A cada engajamento, a cada identificação — que é o que sempre fizemos desde a conquista da concessão do canal até hoje — isso se reflete em nossas telas, no digital e em todos os meios”, acrescentou o executivo.

“Afinal, o conteúdo continua sendo o rei, é ele que produz valor. Hoje temos em mãos a possibilidade de distribuir esse conteúdo onde quisermos. No SBT, por exemplo, você pode assistir no digital, nas plataformas de streaming, nas plataformas próprias do SBT, dentro do MySQL, e também pela televisão aberta. Essa é a dinâmica que estamos vivendo”, concluiu.

