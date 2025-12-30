Esta empresa devolveu mais de R$ 8 bilhões ao caixa de milhares de clientes

Pagar imposto no Brasil nunca foi simples. As regras mudam com frequência, a legislação é complexa e, muitas vezes, as empresas sequer sabem se estão pagando, de fato, a quantia correta.

Foi para enfrentar esse problema que surgiu, em 2010, o Grupo AG Capital.

Fundado em Florianópolis, capital de Santa Catarina, pelo empreendedor Arnaldo Glavam Jr., o grupo ajuda empresas a identificar impostos pagos a mais, especialmente aqueles ligados à folha de pagamento, e a recuperar esses valores pela via administrativa, sem necessidade de recorrer à Justiça.

E esse problema é mais comum do que parece. Segundo levantamento da AG Capital, 99% das empresas de capital aberto no Brasil pagam mais impostos do que deveriam.

Ao longo da última década, a AG Capital devolveu mais de 8 bilhões de reais ao caixa de mais de 12.000 empresas em todo o país.

Entre os principais fatores estão o enquadramento incorreto do RAT (Risco Ambiental do Trabalho), a escolha inadequada do CNAE preponderante, verbas de caráter indenizatório e a inclusão indevida de valores não salariais, como bônus e participação nos lucros (PLR), na base de cálculo do INSS.

Com esse trabalho, a AG Capital entrou no ranking EXAME Negócios em Expansão 2025, o maior anuário do empreendedorismo brasileiro.

Em 2024, faturou 143 milhões de reais, alta de 21% em relação ao ano anterior, quando registrou receita de 118 milhões de reais.

As soluções do Grupo AG Capital

O principal negócio do grupo é a AG, empresa dedicada à análise de tributos sobre a folha de pagamento.

Na prática, a companhia revisa os últimos cinco anos de recolhimentos ao INSS, cruza dados com a legislação vigente e identifica valores que podem ser recuperados de forma legal.

“Com apoio de tecnologia própria, o diagnóstico é entregue em cerca de 10 dias úteis, sem custo inicial”, explica Douglas Farah, co-CEO e diretor de operações do grupo.

Caso o cliente decida avançar, o processo de recuperação dos créditos costuma levar de dois a quatro meses, muitas vezes com impacto direto no caixa ainda no mesmo ano.

Com o tempo, a empresa percebeu que poderia ir além da recuperação pontual.

Em 2022, nasceu oficialmente o Grupo AG Capital, reunindo diferentes soluções.

Hoje, além da AG, o grupo conta com a AG Tax, focada em tributos não previdenciários, e com a Agnes, um software por assinatura que ajuda empresas a manter o compliance tributário em dia.

Farah é formado em administração pela Universidade do Estado de Santa Catarina e especialista em gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral, e entrou na empresa em 2013 como estagiário.

No início, atuava no suporte à área comercial, auxiliando na elaboração de propostas e na gestão de leads. Com o tempo, passou por diferentes áreas até chegar à liderança.

“Minha formação não é a mais óbvia para o mercado tributário, mas nosso trabalho é muito específico. Conseguimos reunir profissionais de diferentes áreas e transformar isso em vantagem competitiva”, diz.

Hoje, o grupo conta com cerca de 400 funcionários espalhados pelo país.

Presença nacional

A AG Capital está presente em 12 cidades brasileiras.

Florianópolis abriga a área técnica e os centros de serviços compartilhados, e São Paulo funciona como um importante hub de tecnologia.

As demais unidades funcionam como pontos de contato comercial, aproximando o grupo dos clientes em diferentes regiões.

Essa estrutura permite atender empresas de todos os tamanhos. Quanto maior a folha salarial, maior o potencial de recuperação, mas a tecnologia desenvolvida ao longo dos últimos 15 anos tornou viável também atender pequenas e médias empresas.

Um 2025 acima do esperado

Este ano, a AG Capital deve encerrar o período com crescimento próximo de 50%, acima do inicialmente planejado.

Segundo Farah, o cenário econômico mais instável levou muitas empresas a olhar com mais atenção para dentro de casa, em busca de eficiência, segurança e recursos já disponíveis.

Para 2026, o plano é acelerar a expansão física, com a abertura de cerca de 18 novos escritórios, e ampliar o alcance das soluções digitais.

O foco é ajudar as empresas a se preparar para a reforma tributária. A proposta é oferecer uma visão clara e prática de como as mudanças vão impactar os negócios ano a ano, não apenas internamente, mas também em toda a cadeia de fornecedores e prestadores de serviço.

“Com tecnologia, dados e informação de qualidade, a reforma tributária pode se tornar uma oportunidade de reposicionamento competitivo”, comenta.