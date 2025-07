Negócios em Expansão 2025: conheça as empresas selecionadas e assista ao evento

A EXAME revelou nesta quinta-feira, 31, as empresas selecionadas para a quarta e maior edição do Ranking EXAME Negócios em Expansão, uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

Os resultados vieram a público num evento para mais de 700v convidados no hotel Unique, em São Paulo. Assista ao evento na íntegra ao fim do texto.

Neste ano, a lista traz 470 empresas de 25 estados, representantes das cinco regiões do país. É um aumento de 27% em relação ao número de selecionadas no ano anterior.

Recorde também em número de inscrições: 750 negócios foram avaliados, aumento de 50% em relação ao ranking de 2024.

O ranking é uma forma de reconhecer os negócios e celebrar o empreendedorismo no país. Em todo canto do país.

Neste ano, o anuário celebrou a capacidade dos brasileiros de crescerem de norte a sul do país. Caso da Navegam, uma empresa que faz intermediação de barcos na Amazônia para logística e deslocamento, e da Nanovetores, que trabalha com nanotecnologia em Santa Catarina.

Como foi o evento

Para além da premiação em si, o evento contou com uma série de palestras especiais no Papo do Empreendedor.

Fundador da Cacau Show, Alexandre Costa abriu o painel de estreia do evento nesta quarta-feira compartilhando sua trajetória empreendedora e as apostas para o futuro da marca, que hoje soma quase 5.000 lojas no Brasil. O empresário destacou como a empresa vem transformando a experiência de compra em um verdadeiro ecossistema de consumo.

“No começo dos anos 2000, o cliente entrava, comprava e ia embora em 15 minutos. Hoje, com lojas maiores, cafés e espaços para crianças, esse tempo passou para mais de uma hora”, explicou.

A estratégia avançou ainda mais com hotéis temáticos, onde a relação com o consumidor se estende por dias, reunindo hospedagem, alimentação e entretenimento. Agora, o próximo passo é ainda mais ousado: a construção de um parque de diversões com investimento de R$ 2 bilhões, que terá a maior montanha-russa da América Latina.

Para Alê Costa, o grande propósito do empreendedor é conquistar a confiança do público. “Nosso papel é fazer as pessoas acreditarem no que a gente acredita e levar adiante esse propósito”, afirmou.

No painel “A caminho do bilhão”, três líderes empresariais compartilharam suas estratégias, desafios e próximos passos para manter o crescimento acelerado de suas empresas. As três empresas já participaram de edições anteriores do Prêmio Negocios em Expansão, mas não entraram este ano por terem ultrapassado o teto de 600 milhões de reais.

Caroline Nogueira, CEO da Premium Essential Kitchen (empresa especializada em alimentação corporativa), falou sobre a importância de escolher o caminho certo e construir relações de confiança para garantir um crescimento sustentável.

Marcelo Bentivoglio, cofundador e CFO da QI Tech (fintech especializada em infraestrutura tecnológica e regulatória para serviços financeiros), ressaltou a importância de aprender durante o processo de crescimento da empresa. “Nunca construí uma empresa de um bilhão, essa é a primeira vez. Estou aprendendo junto com o crescimento dela. Hoje, meu maior desafio é fazer meu time crescer e inovar no mercado, para que a empresa continue evoluindo”, afirma.

Ingrid Catherine Santos, CEO da Indra Energia (empresa especializada na comercialização de energia elétrica), abordou o crescimento sustentável no setor de energia, destacando o potencial do mercado de energia no Brasil. “O mercado de eficiência energética tem um potencial enorme, hoje há cerca de 90 milhões de pessoas que podem usufruir dos nossos serviços. Mas quando pensamos em expansão, pensamos no caixa. Crescer com segurança é a nossa prioridade, por isso investimos com cautela e focamos na sustentabilidade a longo prazo”, diz.

Os influenciadores Camila Coutinho e Rhavi Carneiro abordaram como a creator economy pode impactar dos menores aos maiores negócios.

"Se você está na dúvida sobre como começar, vá pela educação. Ensine o que aprenderam com as empresas de vocês. Vai abrir um horizonte que vocês não enxergam", disse o CEO da Fluency Academy durante o painel "Do seguidor ao cliente: a nova jornada do empreendedor".

Já a CEO do Grupo GE ressalta que o mercado está mudando novamente, citando a chegada do TikTok Shop como exemplo, e que são esses momentos em que é preciso ser curioso. "Quem chega cedo na oportunidade, bebe água limpa", resume a influencer.

Caito Maia, fundador da Chilli Beans, foi de um artista numa banda de rock para o dono da maior marca de óculos brasileira, com 26% do marketshare. No último painel do dia, ele contou a história da marca de óculos e deu dicas em como construir um branding de sucesso. Apostar na sustentabilidade, nos quiosques ao invés das lojas, nos UGC creators e na diversificação de receita foram alguns dos fatores que levaram a Chilli a alcançar um faturamento bilionário. "Espero que sirva como uma semente nos negócios de vocês", disse.

Antes da premiação, Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual, também deixou uma palavra aos empreendedores. “Vocês são exemplo do Brasil que trabalha, investe, arrisca e olha o copo meio cheio”, disse.

Como as empresas foram selecionadas

O levantamento é dividido em seis categorias e considera a evolução da Receita Operacional Líquida (ROL) de um ano para o outro. Quanto maior o crescimento, melhor posicionada a companhia. Para a análise, as empresas enviaram documentos como a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e o balanço financeiro para a aferição.

A etapa seguinte foi a checagem dos perfis das companhias. Ao longo dos últimos meses, os times envolvidos no projeto analisaram o perfil das empresas, em busca de pontos sensíveis sob a ótica do compliance. O trabalho serviu de base para o anuário de empresas listadas a seguir.

Quais são as empresas nas primeiras posições em cada categoria

Abaixo, as três empresas de cada categoria que apresentaram os maiores índices de expansão. Ao fim, veja a lista completa de cada categoria.

2 a 5 milhões de reais

Citymatch – A empresa conecta cidades e empresas para facilitar investimentos. Cresceu 26.218% de um ano para outro, principalmente por ter expandido atuação geográfica para boa parte dos 399 municípios do Paraná

– A empresa conecta cidades e empresas para facilitar investimentos. Cresceu 26.218% de um ano para outro, principalmente por ter expandido atuação geográfica para boa parte dos 399 municípios do Paraná JornadaTop – Empresa de Bauru (SP) cresceu 2.668% comercializando cursos digitais, palestras e parcerias com influenciadores para ampliar conhecimento

Empresa de Bauru (SP) cresceu 2.668% comercializando cursos digitais, palestras e parcerias com influenciadores para ampliar conhecimento NavMetal – Fundada em 2014, a empresa de São Paulo cresceu 1.036% desenvolvendo, fabricando e distribuíndo instalações comerciais para varejo, atacado e indústria.

Veja todas as empresas vencedoras

5 a 30 milhões de reais

NaPorta – com sede em Vitória, no Espírito Santo, a NaPorta cresceu 3.995% e ficou em primeiro lugar na categoria. A empresa leva encomendas a comunidades, favelas e áreas rurais. Atribui o crescimento ao movimento de passar a atender grandes marketplaces, como Shopee e Magalu.

– com sede em Vitória, no Espírito Santo, a NaPorta cresceu 3.995% e ficou em primeiro lugar na categoria. A empresa leva encomendas a comunidades, favelas e áreas rurais. Atribui o crescimento ao movimento de passar a atender grandes marketplaces, como Shopee e Magalu. Vivae – A empresa de São Paulo cresceu 936% ao oferecer nanolearning por aplicativo, com aulas curtas e soluções B2B para superar lacunas de conhecimento.

– A empresa de São Paulo cresceu 936% ao oferecer nanolearning por aplicativo, com aulas curtas e soluções B2B para superar lacunas de conhecimento. Lavô – Fundada em Leme, no interior de São Paulo, a Lavô funciona como uma rede de lavanderias self-service, permitindo ao consumidor lavar roupas de forma práticae econômica. Cresceu 911%, com receita de 18 milhões de reais em 2024.

Veja todas as empresas vencedoras

30 a 150 milhões de reais

IPM Educação – A empresa de Goiânia (GO) oferece cursos preparatórios para estudantes de medicina em busca de residência médica. Cresceu 1.631% no último ano ao apostar em tecnologias para monitorar o progresso do aprendizado do aluno.

– A empresa de Goiânia (GO) oferece cursos preparatórios para estudantes de medicina em busca de residência médica. Cresceu 1.631% no último ano ao apostar em tecnologias para monitorar o progresso do aprendizado do aluno. Vaapty – A empresa de Londrina, no Paraná, mantém uma rede de franquias de intermediação de venda de veículos. Em 2024, faturou 142 milhões de reais, um crescimento de 1.607% em relação ao ano anterior.

– A empresa de Londrina, no Paraná, mantém uma rede de franquias de intermediação de venda de veículos. Em 2024, faturou 142 milhões de reais, um crescimento de 1.607% em relação ao ano anterior. Nobel Trading – Esta catarinense de Florianópolis atua no mercado de fertilizantes e nutrição animal, fornecendo insumos para o desenvolvimento agropecuário. Cresceu 1.530% em 2024.

Veja todas as empresas vencedoras

150 a 300 milhões de reais

Armor Energia – Empresa de energia de São Paulo, a Armor reduz custos de energia ao negociar contratos no mercado livre e oferecer gestão estratégica para empresas. Cresceu 522% em 2024, com receita de 208,9 milhões de reais.

– Empresa de energia de São Paulo, a Armor reduz custos de energia ao negociar contratos no mercado livre e oferecer gestão estratégica para empresas. Cresceu 522% em 2024, com receita de 208,9 milhões de reais. Motorista PX – Empresa de Joinville (SC), a Motorista PX conecta motoristas de caminhão qualificados a transportadoras, valorizando a profissão e otimizando a logística. Cresceu 143%, com receita de 167,8 milhões de reais.

Empresa de Joinville (SC), a Motorista PX conecta motoristas de caminhão qualificados a transportadoras, valorizando a profissão e otimizando a logística. Cresceu 143%, com receita de 167,8 milhões de reais. Grid Energia – Mais uma empresa de energia no Top 3 da categoria. A Grid integra gestão, engenharia e comercialização de energia, com soluções e produtos para grandes consumidores. Cresceu 129% e fatura 280,4 milhões de reais.

Veja todas as empresas vencedoras

300 a 600 milhões de reais

Blue Company – Oferecendo planos de saúde com uso intenso de tecnologia, a empresa teve um crescimento de 927% neste ano. O que ajuda a explicar é ampliação da presença geográfica para 36.000 pontos de atendimento em 22 estados.

– Oferecendo planos de saúde com uso intenso de tecnologia, a empresa teve um crescimento de 927% neste ano. O que ajuda a explicar é ampliação da presença geográfica para 36.000 pontos de atendimento em 22 estados. Up2Tech - De Guarulhos (SP), a empresa cresceu 142% ao comercializar produtos de telecomunicação, fibra óptica e tecnologia, atendendo demandas de conectividade e inovação.

- De Guarulhos (SP), a empresa cresceu 142% ao comercializar produtos de telecomunicação, fibra óptica e tecnologia, atendendo demandas de conectividade e inovação. Construtora Elevação - De Curitiba, a Elevação cresceu 141% construíndo infraestrutura de saneamento e óleo e gás.

Veja todas as empresas vencedoras

Novatas

OPacote– De São José, Santa Catarina, a OPacote importa e distribui produtos entre os mais buscados nos marketplaces. Cresceu 44.524% em 2024 ao apostar em tecnologia para descobrir produtos em alta nos marketplaces. Também criou marcas próprias.

De São José, Santa Catarina, a OPacote importa e distribui produtos entre os mais buscados nos marketplaces. Cresceu 44.524% em 2024 ao apostar em tecnologia para descobrir produtos em alta nos marketplaces. Também criou marcas próprias. Maravi – Empresa do Rio de Janeiro desenvolve e licencia soluções tecnológicas financeiras customizáveis, otimizando processos e negócios. Cresceu 17.916% no último ano.

– Empresa do Rio de Janeiro desenvolve e licencia soluções tecnológicas financeiras customizáveis, otimizando processos e negócios. Cresceu 17.916% no último ano. Donatti Cosméticos - Empresa de Vespasiano (MG) inova em cosméticos capilares profissionais. Cresceu 1.999% em 2024.

Veja todas as empresas vencedoras

Assista ao Ranking Negócios em Expansão 2025