Eli Lilly passa a vender medicamento para perda de peso pela metade do preço

A Eli Lilly, uma das maiores farmacêuticas dos Estados Unidos, lançou uma nova versão de seu popular medicamento para perda de peso, Zepbound, em frascos de dose única. Essa nova versão, oferecida a aproximadamente metade do preço da forma original em canetas injetoras, é uma tentativa da empresa de superar os gargalos de produção que têm dificultado o atendimento à crescente demanda por medicamentos antiobesidade. As informações são do Financial Times.

Os novos frascos de Zepbound estão disponíveis em duas concentrações diferentes, com preços de US$ 399 (cerca de R$ 2.198) e US$ 549 (aproximadamente R$ 3.026) para um suprimento de quatro semanas. Em comparação, o preço de lista da caneta injetora original é de US$ 1.060 (cerca de R$ 5.839) por mês, tornando a nova opção de frasco significativamente mais acessível. No entanto, os pacientes precisarão adquirir suas próprias seringas para utilizar o medicamento, uma medida que visa reduzir o tempo necessário para a produção das doses.

Tanto a Eli Lilly quanto sua principal concorrente, a Novo Nordisk, têm enfrentado dificuldades para aumentar a produção de seus medicamentos para perda de peso devido à alta demanda. Estimativas do Goldman Sachs indicam que esse mercado pode atingir um valor de US$ 130 bilhões (aproximadamente R$ 716 bilhões) em vendas anuais no pico. O maior desafio para ambas as empresas tem sido o processo de "preenchimento e finalização", necessário para preparar as canetas injetoras.

Falta de produção

Atualmente, tanto o Zepbound quanto o Wegovy, da Novo Nordisk, estão na lista de escassez da Agência de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA), devido a esses problemas de produção. A Eli Lilly, no entanto, tem mostrado avanços em relação à Novo Nordisk, elevando sua previsão de receita anual com base nas fortes vendas do Zepbound e de outro medicamento GLP-1, o Mounjaro, utilizado para tratar diabetes. Em contrapartida, a Novo Nordisk foi forçada a reduzir sua previsão de lucro anual devido às dificuldades em aumentar a oferta de seus medicamentos Ozempic e Wegovy.

A Eli Lilly afirmou que, com o lançamento dos novos frascos, está cumprindo sua promessa de aumentar a oferta de Zepbound nos Estados Unidos. A nova versão do medicamento visa também ampliar o acesso a pacientes que precisam pagar o tratamento por conta própria, fora do sistema de seguros de saúde.

Os pacientes poderão adquirir os frascos por meio da plataforma LillyDirect, com um custo de US$ 399 (cerca de R$ 2.198) para um suprimento de quatro semanas da dose de 2,5mg, ou US$ 549 (aproximadamente R$ 3.026) para a dose de 5mg. Embora seguradoras de saúde costumem negociar descontos a partir do preço de lista, os pacientes sem cobertura para medicamentos para perda de peso ainda enfrentam desafios para arcar com o tratamento.

A decisão da Eli Lilly de lançar essa nova versão do Zepbound ocorre em um momento de intensificação da concorrência com versões mais baratas de medicamentos para perda de peso, que têm ganhado força no mercado devido às dificuldades de suprimento dos produtos originais. Empresas como a Him & Hers Health, que produzem versões alternativas desses medicamentos, viram suas ações dispararem nos últimos meses, levando a Eli Lilly e a Novo Nordisk a moverem múltiplos processos judiciais para tentar interromper a venda dessas versões compostas de seus medicamentos.