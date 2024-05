Usuários do Wegovy mantêm perda de peso por quatro anos, diz Novo Nordisk

Pacientes que tomam o medicamento da Novo Nordisk para obesidade, o Wegovy, conseguiram uma perda média de 10% de peso após quatro anos, reforçando o argumento da farmacêutica para que as seguradoras e os governos cubram o custo do medicamento — eficaz, mas caro. As informações são da Reuters.

A farmacêutica dinamarquesa apresentou os novos dados a longo prazo nesta terça-feira no Congresso Europeu sobre Obesidade, realizado em Veneza.

“Este é o estudo mais longo que conduzimos até agora sobre Semaglutida para perda de peso”, disse Martin Holst Lange, chefe de desenvolvimento da Novo Nordisk, referindo-se ao ingrediente ativo do Wegovy e ao medicamento para diabetes da empresa, Ozempic.

“Vemos que, uma vez acumulada a maior parte da perda de peso, você não volta a ganhar peso se continuar tomando o medicamento”, acrescentou.

Os dados poderiam de alguma forma convencer as seguradoras e os governos a reembolsar o Wegovy, que varia de US$ 200 a quase US$ 2 mil por mês nos dez países em que foi lançado até agora. O medicamento deve chegar ao Brasil no segundo semestre.

O Wegovy foi o primeiro de uma nova geração de medicamentos, originalmente desenvolvidos para diabetes, que fornecem uma alternativa para lidar com a obesidade. A farmacêutica Eli Lilly lançou seu medicamento Zepbound nos Estados Unidos em dezembro. Nenhuma das empresas, porém, conseguiu produzir o suficiente para atender a uma demanda cada vez mais aquecida.