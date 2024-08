Zepbound, da Eli Lilly, reduz em 94% risco de adultos obesos terem diabetes tipo 2

O medicamento para perda de peso Zepbound, da Eli Lilly, reduziu o risco de desenvolver diabetes tipo 2 em 94% em adultos obesos ou com sobrepeso com pré-diabetes em comparação com um placebo, de acordo com os resultados iniciais de um estudo de longo prazo divulgado na terça-feira. As informações são da CNBC.

O teste de estágio avançado com tirzepatide, o ingrediente ativo na injeção para perda de peso e no medicamento para diabetes Mounjaro, também descobriu que os pacientes experimentaram perda de peso sustentada ao longo do período de tratamento de aproximadamente três anos. Adultos, na dose semanal mais alta do medicamento, tiveram uma redução de 22,9% no peso, em média, após 176 semanas, em comparação com 2,1% para aqueles que receberam um placebo.

Os resultados sugerem que o tratamento da Eli Lilly pode atrasar significativamente um diagnóstico potencial para pessoas com pré-diabetes ou aquelas com níveis de açúcar no sangue mais altos do que o normal, mas não altos o suficiente para serem classificados como diabetes tipo 2.

Mais de um em cada três americanos tem pré-diabetes, de acordo com os dados mais recentes do governo, que especialistas em saúde dizem que podem ser revertidos com mudanças no estilo de vida, com uma dieta adequada e mais exercícios. Pessoas com sobrepeso ou obesidade correm maior risco de pré-diabetes.

Os novos dados também mostram os potenciais benefícios à saúde a longo prazo de tomar uma classe de medicamentos para obesidade e diabetes chamados GLP-1s, que imitam hormônios produzidos no intestino para conter o apetite e regular o açúcar no sangue. Como o Zepbound e o Mounjaro da Eli Lilly, e as injeções da rival Novo Nordisk,

o interesse por esse tipo de medicamento disparou nos últimos dois anos.

"A obesidade é uma doença crônica que coloca quase 900 milhões de adultos em todo o mundo em um risco maior de outras complicações, como diabetes tipo 2", disse o dr. Jeff Emmick, vice-presidente sênior de desenvolvimento de produtos da Eli Lilly, em um comunicado divulgado pela CNBC. "Esses dados reforçam os potenciais benefícios clínicos da terapia de longo prazo para pessoas que vivem com obesidade e pré-diabetes."

A Eli Lilly testou o tirzepatide em mais de 1.000 adultos ao longo de 176 semanas no ensaio de fase três, seguido por um período de 17 semanas em que os pacientes interromperam o tratamento. É o estudo mais longo concluído sobre o medicamento até o momento, de acordo com a empresa.