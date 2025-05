Giro do dia: morte de Pepe Mujica, CPI das Bets, JBS, INSS e investimentos da China

Perdeu o que de mais importante aconteceu nesta terça-feira? Aqui, você vai encontrar os principais assuntos desse 13 de maio de 2025.

Confira o nosso giro do dia sobre CPI das Bets, morte de Pepe Mujica, balanço da JBS, fraude no INSS e os investimentos da China no agro brasileiro.

1. CPI das Bets

A CPI das Bets teve um depoimento bastante esperado: da influencer Virgínia Fonseca. Ela negou que o seu contrato de publicidade com a empresa de aposta Esportes da Sorte continha cláusula que prometia remuneração de 30% sobre as perdas de apostadores que acessassem o site por meio de seu link. Segundo a influenciadora, o seu contrato previa o pagamento de um valor fixo por 18 meses mais 30% caso o valor do lucro da empresa dobrasse.

Apresentadora, influenciadora e empresária Virginia Fonseca com

advogado da depoente durante a CPI das Bets (Edilson Rodrigues/Agência Senado/Flickr)

2. Morte de Pepe Mujica

Uma das figuras mais emblemáticas da política latino-americana, Mujica enfrentava um quadro severo de câncer de esôfago e estava em tratamento paliativo nos últimos dias, segundo a ex-vice-presidente Lucía Topolanski, esposa do ex-presidente. Mujica morreu nesta terça aos 89 anos.

3. Balanço JBS

A JBS (JBSS3) anunciou seu desempenho financeiro do primeiro trimestre de 2025, com resultados expressivos. O lucro líquido atingiu R$ 2,9 bilhões, uma alta de 77,6% em relação ao primeiro trimestre de 2024, superando as projeções dos analistas.

4. INSS notifica 9 milhões de aposentados

O governo federal vai iniciar nos próximos dias o processo para devolver os valores descontados indevidamente de aposentados e pensionistas do INSS por associações e sindicatos devido a fraudes investigadas na Operação Sem Desconto, da Polícia Federal e da Controladoria Geral da República (CGU). O processo de notificação aos aposentados começou nesta terça-feira.

5. China abre cinco novos mercados para o agro brasileiro

Segundo nota emitida pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), os novos mercados são para a exportação de carne de pato, carne de peru, miúdos de frango (coração, fígado e moela), grãos derivados da indústria do etanol de milho (DDG e DDGs) e farelo de amendoim.