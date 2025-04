Brazil at Silicon Valley 2025 começa amanhã com 'resiliência' como tema central

PALO ALTO (EUA) – A sétima edição do Brazil at Silicon Valley (BSV) começa nesta terça-feira, 22, com um tema que a cada dia se prova mais relevante. "Embracing resilience" ("abraçando a resiliência", em português) é sobre inovar diante de adversidades — algo bastante próxima da realidade atual dos estudantes imigrantes nos Estados Unidos, idealizadores por trás do evento.

Criado em 2018 por alunos das universidades Stanford e Berkeley, o BSV visa aproximar os ecossistemas de inovação do Brasil e do Vale do Silício. Empreendedores e investidores recebem um espaço para a troca de ideias e, claro, o famoso networking. Inteligência artificial (IA), sustentabilidade e investimentos são alguns dos temas principais dos dois dias de painéis.

Em volta desse encontro, o cenário nos Estados Unidos é de conflito entre Donald Trump e as universidades de elite. Há exigências por parte do governo para eliminar programas de diversidade, equidade e inclusão (resumidas em inglês na sigla "DEI") e reformular o processo de admissão para eliminar critérios raciais, além de congelamentos de verbas federais.

Quem está confirmado?

A edição de 2025 contará com a participação de grandes nomes do ecossistema de inovação, incluindo Chris Larsen (Ripple), Divesh Makan (ICONIQ Capital) e James Manyika (Google), entre outros.

Entre as empresas confirmadas, estão Qualcomm, Endeavor Brasil, Hyperplane (recentemente comprada pelo Nubank), Moises AI, Carnegie Mellon University e Google for Startups.

O braço de inovação do Google também é patrocinadora do evento. Ela se junta a marcas como CRM Bonus, Cubo, Grupo Boticário, iFood, Pinheiro Neto Advogados, SoftBank, Stark Bank e Warburg Pincus.

Novidades de 2025

O evento reunirá cerca de 600 participantes e, além das tradicionais palestras, destacará momentos de interação, com mais espaços dedicados ao networking e à troca de ideias.

Kiss, que participou de todas as edições do BSV, destaca a importância de criar oportunidades para todos se conectarem. "Vemos muitos negócios surgindo a partir das interações informais, como um almoço onde, no final, os participantes descobriram que a aceleradora estava procurando uma startup com o perfil exato da turma sentada à mesa", afirma.

A executiva também destaca o esforço contínuo para tornar o BSV mais inclusivo, com parcerias com organizações como a Fundação Lemann e a Carreiras em Movimento, que financiam a participação de mulheres negras e de estudantes com perfil de diversidade.

"Queremos garantir que vozes periféricas também tenham um espaço para compartilhar suas experiências e aprendizados. O BSV tem um papel crucial em colocar o Brasil no mapa da inovação global, conectando nossos empreendedores com as melhores práticas e redes internacionais", afirma Kiss​.