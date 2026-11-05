Além da renda fixa: o que diferentes estratégias de investimento podem oferecer

Os fundos de investimento seguem ganhando espaço entre os brasileiros. Apenas no primeiro semestre de 2026, o volume investido por pessoas físicas nessa modalidade alcançou R$ 2,2 trilhões, segundo dados da Anbima. À medida que mais pessoas passam a utilizar fundos para acessar diferentes mercados, cresce também a importância de compreender as estratégias que existem por trás de cada produto.

Embora sejam frequentemente tratados como uma única categoria, os fundos podem desempenhar papéis bastante distintos em uma carteira. Alguns buscam acompanhar de perto os movimentos da economia brasileira. Outros procuram capturar oportunidades em setores específicos ou seguir critérios previamente definidos para seleção de empresas.

É justamente essa diversidade de abordagens que permite aos investidores combinar objetivos, horizontes e níveis de risco diferentes em sua estratégia de longo prazo.

A BB Asset, gestora do Banco do Brasil e líder da indústria brasileira de fundos de investimento, reúne soluções que contemplam diferentes classes de ativos, públicos e objetivos de investimento. Com mais de R$ 1,9 trilhão sob gestão, a companhia administra um amplo portfólio de estratégias voltadas desde a investidores de varejo até clientes institucionais.

Quando a gestão busca aproveitar os movimentos da economia

Uma das estratégias mais conhecidas pelos investidores brasileiros é a renda fixa. Nesse universo, existem fundos que adotam uma postura mais dinâmica na gestão da carteira.

É o caso do BB Asset RF Ativa Plus, cuja proposta é buscar oportunidades a partir da análise de fatores como juros, inflação e comportamento dos títulos que compõem sua carteira. Conforme o cenário econômico evolui, a gestão pode realizar ajustes nas posições, sempre de acordo com a política de investimento estabelecida para o fundo.

Essa abordagem é conhecida como gestão ativa e busca identificar oportunidades decorrentes das mudanças nas condições de mercado ao longo do tempo.

Para o investidor, o principal diferencial está na atuação contínua da equipe de gestão na avaliação dos cenários econômicos e financeiros e na adaptação da estratégia às condições observadas no mercado.

Quando a estratégia acompanha transformações de um setor específico

Nem todos os fundos procuram reproduzir o comportamento amplo do mercado. Algumas estratégias concentram sua atuação em tendências ou segmentos específicos da economia.

O BB Asset Ações Games é um exemplo desse tipo de abordagem temática. O fundo busca exposição à cadeia global de jogos eletrônicos, entretenimento digital e tecnologia, investindo em empresas que participam desse ecossistema em diferentes etapas, como desenvolvedoras de jogos, plataformas digitais, fabricantes de equipamentos e companhias de inovação tecnológica.

Ao investir em uma temática específica, o objetivo não é refletir o desempenho geral das bolsas de valores, mas permitir acesso a um conjunto de empresas ligadas a uma tendência ou transformação econômica determinada.

Esse tipo de estratégia costuma atrair investidores interessados em acompanhar movimentos estruturais de longo prazo que podem impactar determinados setores da economia global.

Quando critérios de seleção também fazem parte da estratégia

Os critérios utilizados para selecionar empresas também podem ser um elemento central de uma estratégia de investimento.

O BB Ações Diversidade IS, por exemplo, acompanha o IDIVERSA B3, índice que incorpora critérios relacionados à diversidade na composição das empresas que o compõem. Segundo a BB Asset, o fundo foi o primeiro do mercado brasileiro atrelado a esse índice.

A estratégia ilustra como temas ligados à agenda ESG vêm sendo incorporados ao universo dos investimentos, permitindo que critérios ambientais, sociais e de governança também sejam considerados na construção de portfólios.

Além disso, de acordo com a gestora, parte da taxa de administração do fundo é destinada à Fundação Banco do Brasil para apoiar a realização de projetos sociais.

Não existe uma única estratégia para todos os investidores

Os três exemplos mostram como fundos podem desempenhar funções distintas em uma carteira.

Enquanto uma estratégia de renda fixa ativa busca aproveitar movimentos da economia e do mercado de juros, um fundo temático procura capturar tendências de determinados setores, e um fundo atrelado a um índice segue regras previamente definidas para selecionar empresas.

Por isso, a escolha de um fundo vai além da análise de rentabilidade. Entender seus objetivos, sua política de investimento, seus riscos, seu horizonte recomendado e sua compatibilidade com o perfil do investidor é parte essencial do processo de decisão.

Também é importante conhecer a instituição responsável pela gestão dos recursos, avaliando aspectos como experiência, governança, processos de investimento e transparência.