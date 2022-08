Lojas Renner S.A. cria programa para mulheres da cadeia produtiva da moda

O empreendedorismo é uma atividade em constante crescimento e que registrou forte avanço nos últimos dois anos no Brasil, segundo a pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Atenta a esse movimento, a Realize CFI, pilar financeiro da Lojas Renner S.A., lidera o projeto o programa Voa Guria.

A iniciativa irá beneficiar empreendedoras que fazem parte da cadeia produtiva da moda, em especial pequenas oficinas de costura, por meio de educação financeira, empoderamento feminino, possibilidade de acesso ao crédito e mentoria sobre gestão.

"Queremos potencializar o impacto social que podemos ter na cadeia produtiva da moda e no ecossistema da Lojas Renner S.A., proporcionando conhecimento e oferecendo acesso ao crédito com juros baixos e orientação do início ao fim do processo de aporte”, diz Gustavo Maniero, diretor da Realize CFI.

Conheça as etapas do programa

O programa será realizado em quatro etapas:

Na primeira, as participantes passarão por uma trilha de conhecimento com conteúdos exclusivos sobre gestão empresarial e educação financeira.

Em seguida, haverá um processo de avaliação que selecionará 25 participantes que passarão para a fase de pré-credito, quando ocorre mentoria exclusiva para a construção do plano de negócios, passo necessário para a solicitação do microcrédito.

Na fase seguinte, as empreendedoras serão avaliadas para a elegibilidade ao recurso financeiro, contando com apoio de mentores para os processos legais e operacionais. Todo processo de capacitação das empreendedoras fica a cargo do Instituto Lojas Renner. Já a concessão do crédito é de responsabilidade da Realize CFI.

Após serem contempladas com o microcrédito, que pode chegar a valores de até R$ 7 mil, as selecionadas receberão o acompanhamento de profissionais parceiros para realizar as demonstrações de fluxo de caixa e capacidade de pagamentos, mantendo, assim, a saúde do negócio após o programa.

Como participar

As empreendedoras precisam fazer uma pré-inscrição neste link, que tem a finalidade de sinalizar interesse em receber o comunicado referente à abertura do edital para inscrição no programa.