Conheça franquias de doces para investir a partir de R$ 64 mil

Quem nunca saiu de casa, passou em frente a uma doceria ou confeitaria e não desejou comer alguma coisa? Bolos, chocolates, biscoitos, balas e outras iguarias são uma verdadeira paixão dos brasileiros.

Segundo uma pesquisa realizada pela eCGlobal, cerca de 30% dos brasileiros consomem doces de duas a três vezes por semana, enquanto 16% diz comer algum tipo de doce todos os dias.

No mundo, este é um mercado que movimenta cerca de R$12 bilhões, de acordo com a Euromonitor. No mercado de franquias do Brasil este segmento está inserido dentro do setor de alimentação, que em 2021 faturou R$ 43 bilhões, segundo dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF).

Confira franquias para quem adora e deseja trabalhar com doces:

Cacau Show

Fundada em 1988, Cacau Show é referência no que diz respeito ao mundo das franquias. A rede tem mais de 3.100 lojas espalhadas por todos os estados do Brasil.

Investimento inicial: modelos a partir de R$ 64,9 mil

modelos a partir de R$ 64,9 mil Prazo de retorno: a partir de 7 meses

Pablo Ba

Criada pelo argentino Mariano Grosso, a rede de franquias é especializada em pavlovas, produto ainda pouco conhecido no Brasil, que podem ser morango, frutas vermelhas, banana com doce de leite, frutas amarelas e cítrica. Ela também comercializa suspiros doces e salgados que podem ser café, chocolate, limão, tangerina, parmesão, etc, além de produzir geleias artesanais.

Investimento inicial: a partir de R$ 149 mil (quiosque), incluindo taxa de franquia.

a partir de R$ 149 mil (quiosque), incluindo taxa de franquia. Retorno do investimento: 26 meses (loja); 15 meses (quiosque).

Casa de Bolos

A maior rede no segmento de bolos caseiros oferece um cardápio com mais de 100 sabores nas suas mais de 400 unidades em operação.

Investimento inicial: R$ 95 mil incluindo taxa de franquia e implantação.

R$ 95 mil incluindo taxa de franquia e implantação. Retorno do investimento: 24 meses.

Biscoitê

Fundada em 2012 pelo empresário Raul Matos, a Biscoitê é uma rede de franquias cuja missão é oferecer diversas versões de receitas de biscoitos. Em 2016, foi eleita pela Endeavor, um dos principais institutos de empreendedorismo do mundo, como uma das 15 marcas brasileiras com maior potencial de crescimento. O franqueado atua com a gestão da unidade, das compras até o atendimento aos clientes.

Investimento inicial: a partir de R$ 250 mil incluindo taxa de franquia.

a partir de R$ 250 mil incluindo taxa de franquia. Retorno do investimento: 18 a 24 meses.

SOW Cake Lounge

Criada em 2015, a SOW Cake Lounge é uma rede de franquias de confeitarias e cafeterias com produtos de primeira linha. Preocupada com a experiência dos clientes, a marca oferece bolos que vão do Sow, da casa feito com amêndoas e castanha do Pará até o limão siciliano com amoras, além de lanches, tortas, pão de queijo e outras delícias. Também são oferecidas opções sem glúten, lactose ou açúcar.

Investimento inicial: a partir de R$ 300 mil incluindo taxa de franquia.

a partir de R$ 300 mil incluindo taxa de franquia. Retorno do investimento: 18 meses.

Q! Donuts

A Q! Donuts é uma franquia especializada em donuts. De Campinas, interior de São Paulo, a empresa nasceu com o ideal de proporcionar momentos deliciosos e uma fuga da rotina aos seus clientes. A marca foi pensada para oferecer um mix completo de sabores e qualidade superior. São oferecidos donuts, cookies, brownies, cafés, capuccinos, e uma variedade de bebidas que vão de soda italiana até milk-shakes.

Investimento inicial: a partir de R$150 mil incluindo taxa de franquia.

a partir de R$150 mil incluindo taxa de franquia. Retorno do investimento: 24 meses

Cinnaroll

A Cinnaroll é uma rede de franquias especializada em pães enroladinhos com canela — os Cinnamon Rolls —, além de comercializar deliciosos donuts, bagels e cafés desde os gelados com creme e sorvete até os tradicionais.

Investimento inicial: a partir de R$149 mil incluindo taxa de franquia.

a partir de R$149 mil incluindo taxa de franquia. Retorno do investimento: 18 e 24 meses

Brookies

A Brookies foi criada em 2017 através da paixão da empresária Fernanda Ribeiro pela cozinha. Sendo franquia de brownies e cookies, ela também oferece a sua criação, o brookie, que une os dois. Os ingredientes são selecionados e toda a experiência é pensada com carinho para que os clientes possam construir bons momentos.

Investimento inicial: a partir de R$ 195 mil incluindo taxa de franquia

a partir de R$ 195 mil incluindo taxa de franquia Retorno do investimento: 18 a 24 meses

Kopenhagen

A história da Kopenhagen começou a ser escrita em 1928, mas foi em 1996 que um novo capítulo começaria a ser desenhado com o Grupo CRM, após o executivo Celso Moraes comprar a marca. De lá para cá, a Kopenhagen cresceu por meio de uma robusta expansão de franquias, mesclando os grandes clássicos da marca, como Nhá Benta e língua de gato, com grandes inovações como, por exemplo, a plataforma de saudabilidade SoulGood.

Investimento inicial:

Loja entre R$350.000,00 e R$ 450.000,00;

entre R$350.000,00 e R$ 450.000,00; Quiosque entre R$150.000,00 e R$230.000,00

Chocolates Brasil Cacau

Criada pelo grupo CRM para ser uma marca pop, a Brasil Cacau tem muita personalidade e produtos que tem a cara do Brasil. A última iniciativa da marca foi o lançamento da Plataforma Brasilidades, composta por diversas linhas de produtos que tem como principal apelo os sabores mais amados pelos brasileiros como por exemplo: brigadeiro, cocada e paçoca.

Investimento inicial:

Loja entre R$ 190.000,00 e R$ 220.000,00

entre R$ 190.000,00 e R$ 220.000,00 Quiosque entre R$ 80.000,00 e R$ 130.000,00

MyCookies

A MyCookies, uma das maiores redes do país especializadas no clássico cookie americano, conta com mais de 50 unidades em 10 estados pelo país.

Investimento inicial: a partir de R$ 115.990,00 mil

a partir de R$ 115.990,00 mil Prazo de retorno: 14 meses

Amor aos Pedaços

Com 40 anos de história, a doceria Amor aos Pedaços vende deliciosas receitas artesanais em pedaços ou inteiros. A rede de franquias conta com 45 unidades abertas em 11 cidades.

Investimento inicial: a partir de R$ 200.000 mil

