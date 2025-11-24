DOT Digital compra plataforma Edusense e mira R$ 1 bi em receita até 2030

O tempo para treinar pessoas dentro das empresas continua escasso. Mas a pressão por melhorar resultados com aprendizagem digital só cresce.

Nesse meio, edtechs que atuam com educação corporativa estão se movimentando para ganhar escala, melhorar suas plataformas e oferecer soluções mais completas.

Esse é o pano de fundo da aquisição da Edusense pelo DOT Digital Group, empresa brasileira que atua há 29 anos no setor e que oferece desde conteúdos até plataformas para treinamentos empresariais.

A Edusense, que seguirá operando com marca própria, passa a integrar o portfólio do DOT e também a operação oficial da Coursera no Brasil, representada pelo grupo.

O setor de tecnologia educacional está em fase de crescimento acelerado. Em 2025, o mercado global de EdTech deve movimentar cerca de 404 bilhões de dólares.

No Brasil, o volume estimado é de 5,41 bilhões de dólares em 2024, com projeção de chegar a 14,64 bilhões até 2033, segundo relatório da IMARC Group.

Esse avanço pressiona empresas do setor a oferecer plataformas mais completas, com personalização, análise de dados e experiências de aprendizagem mais efetivas.

O negócio amplia a presença do DOT no mercado de tecnologia educacional e acontece em um momento de crescimento.

Em 2024, a empresa atingiu receita líquida de 122 milhões de reais, alta de 18% em relação ao ano anterior, e apareceu no ranking EXAME Negócios em Expansão entre as 128 empresas com receita entre 30 e 150 milhões de reais que mais cresceram no país.

“Sondamos o mercado de edtechs com cuidado e a Edusense chamou a atenção pela visão de produto, pelo cuidado com a experiência do usuário e pela consistência técnica da plataforma”, afirma Luiz Alberto Ferla, CEO e fundador do DOT.

“Com essa aquisição, trazemos para dentro do grupo uma tecnologia consolidada e alinhada ao que o mercado vem pedindo em termos de personalização e engajamento.”

O que faz o DOT

Criada em Florianópolis em 1996, o DOT trabalha com educação corporativa digital voltada para grandes empresas.

O grupo desenvolve plataformas, produz cursos sob medida, gerencia o suporte aos usuários e mede os resultados dos treinamentos.

A empresa opera com modelo remoto, conta com entre 200 e 500 funcionários e já emitiu mais de 18 milhões de certificações digitais ao longo da história.

O portfólio inclui conteúdos interativos, programas para dispositivos móveis, realidade aumentada, vídeos, podcasts e campanhas de engajamento para times internos.

A empresa também usa canais como WhatsApp para distribuir conteúdos de forma prática e com maior alcance.

“A gente entende que educação corporativa não é só sobre conteúdo, mas sobre transformar o jeito que as pessoas aprendem dentro das empresas”, diz Ferla.

“Temos clientes de setores muito diferentes, mas todos têm em comum o desafio de desenvolver pessoas com pouco tempo, muitos formatos e muita pressão por resultado.”

O que a Edusense traz

Fundada em 2018, com sede em São Paulo, a Edusense atua com uma plataforma que combina gestão e experiência de aprendizagem.

A tecnologia reúne duas frentes: o LMS, sistema que organiza os cursos, e o LXP, que sugere conteúdos com base nos interesses e perfil do usuário.

A personalização é feita por algoritmos, e a jornada pode incluir vídeos, e-books, treinamentos híbridos e elementos de gamificação.

A empresa atende mais de 100 clientes e oferece recursos de análise de dados para acompanhar a performance dos colaboradores e dos programas de capacitação.

A equipe da Edusense, com mais de 40 profissionais, será mantida dentro da nova estrutura.

“A nossa ideia não é apenas incorporar a tecnologia, mas integrar os times, a visão de produto e os aprendizados. A Edusense traz uma cultura que complementa a nossa e uma plataforma já validada por grandes clientes”, diz Ferla.

“É uma aquisição que encaixa bem com o nosso momento e acelera o caminho que já vínhamos trilhando.”

Planos após a aquisição

Com a entrada da Edusense, o DOT pretende dobrar a receita nos próximos anos e ampliar a atuação com empresas que buscam programas de educação mais personalizados.

Segundo Ferla, a prioridade agora é integrar a plataforma da Edusense às soluções do grupo e escalar o uso combinado com conteúdos e serviços já disponíveis.

“Queremos aumentar a oferta de produtos próprios, investir ainda mais em personalização e tornar a experiência de aprendizagem mais fluida, intuitiva e adaptada ao dia a dia das empresas”, afirma.

A meta de longo prazo da companhia é chegar a 1 bilhão de reais em receita até 2030. Parte desse plano envolve também levar a tecnologia para fora do Brasil.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024. A análise considerou negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros. Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.