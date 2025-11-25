Ele está construindo a maior cozinha industrial do país e mira o R$ 1 bi

O Grupo Risotolândia garante todos os dias comida saudável, segura e acessível para milhares de brasileiros que dependem de refeições servidas em escolas, hospitais, empresas e instituições.

Fundada há 72 anos com o restaurante italiano Risoto do Xaxim em Curitiba, que tinha como carro-chefe a receita de risoto da Dona Cenira Gusso, a empresa fornece mais de 550 mil refeições diárias em 300 cidades distribuídas pelos estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.

A virada de escala do negócio veio cerca de 25 anos depois da inauguração do restaurante, quando o avanço da cidade industrial de Curitiba abriu novas oportunidades.

Foi nesse contexto que a empresa firmou seu primeiro contrato corporativo ao atender a Labra, então uma das principais fabricantes de canetas e artigos de escritório do Brasil.

A operação ainda era modesta, com 90 refeições transportadas diariamente.

Em 1981, o bom ritmo de crescimento levou à construção da primeira cozinha industrial em Araucária, a cerca de 30 quilômetros da capital paranaense, estrutura que elevou a capacidade produtiva para 3 mil refeições por dia.

Foi nesse período que Carlos Humberto de Souza entrou na Risotolândia.

Sua experiência profissional, no entanto, começou bem antes, aos 13 anos, quando conciliava a escola com o trabalho no armazém de secos e molhados da família em Curitiba.

Ali aprendeu a lidar com clientes e desenvolveu habilidades que mais tarde se mostraram decisivas para sua carreira.

Ele relembra, em tom bem-humorado, que precisou aprender a ser simpático mesmo sem considerar esse traço natural na época.

Hoje diretor presidente do Grupo Risotolândia, Carlos acompanhou não apenas a evolução da empresa, mas também as mudanças da economia brasileira ao longo das décadas.

Ele entrou na companhia como assessor administrativo, mas lembra que, naquele momento, todos faziam um pouco de tudo.

"Numa empresa pequena não tinha como definir claramente que uma pessoa ocupava este ou aquele cargo", diz.

Ecossistema de marcas

Atualmente, sete marcas compõem o Grupo Risotolândia.

Três delas atuam na área de alimentação, com foco em restaurantes corporativos, soluções inteligentes de alimentação e refeições para escolas particulares por meio da marca It’s Cool.

A empresa oferece ainda pratos prontos ultracongelados com a Eat’s Good, opera no segmento de logística e transporte com a Campodoro e mantém a R Facilities, voltada a serviços terceirizados como limpeza, portaria, recepção e jardinagem, unidade inaugurada mais recentemente, em 2022.

Os restaurantes corporativos têm como objetivo oferecer agilidade no serviço e garantir refeições frescas e saudáveis todos os dias para os funcionários das empresas atendidas.

O portfólio de clientes inclui companhias como BD (Becton Dickinson), Abbott, Grupo Positivo, TAM Aviação Executiva e Intermarine.

Na área de refeições coletivas, a alimentação escolar é outro pilar estratégico para o Grupo Risotolândia.

Essa atuação começou em 1992, quando a empresa iniciou o fornecimento de refeições para o mercado público.

Fábrica da Risotolândia, em Araucária (PR): obra para erguer a maior cozinha industrial do Brasil (Divulgação/Divulgação)

O Brasil integra a coalizão global de alimentação escolar cujo objetivo é assegurar que, até 2030, todas as crianças do mundo tenham acesso a refeições saudáveis e nutritivas nas escolas.

No país, a prestação desse serviço segue as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que determina os requisitos nutricionais a serem atendidos.

Um diferencial importante na operação do grupo é o preparo de dietas especiais para crianças com restrições alimentares, como celíacos e hipertensos.

Esse processo exige personalização completa, com preparo isolado, identificação individual por nome do aluno, escola, turno e cardápio, além da etiqueta correspondente à condição de saúde.

Outra frente de destaque da empresa é a Universidade Corporativa Risotolândia. Fundada em 2018, disponibiliza cursos totalmente gratuitos e online para formar, qualificar e impulsionar a carreira do próprio time.

O Grupo Risotolândia conta com 5.300 colaboradores, dos quais 86% são mulheres. Consolidada como um dos quatro principais players do mercado de refeições coletivas no Brasil, a companhia figura entre as empresas que mais crescem no país.

No ranking EXAME Negócios em Expansão 2025, o maior anuário do empreendedorismo do Brasil, a companhia aparece na categoria de faturamento entre 300 e 600 milhões de reais.

Em 2024, a Risotolândia registrou receita operacional líquida de 456 milhões de reais, alta de 15% em relação aos 12 meses anteriores.

No palco da COP30

O Grupo Risotolândia tem ampliado suas iniciativas voltadas à redução do consumo de recursos naturais, ao descarte adequado de resíduos e à adoção de tecnologias mais limpas e eficientes em seus processos.

Além disso, no ano passado, a empresa lançou o Projeto Raízes Risotolândia, desenvolvido em parceria com o Sebrae-PR, com foco no desenvolvimento sustentável e no fortalecimento de pequenos produtores rurais.

A iniciativa está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU, especialmente o ODS 2, item relacionado à fome zero e à agricultura sustentável.

Na última semana, o grupo participou da COP30, em Belém (PA), no painel Agricultura Familiar, Povos Originários e Comunidades Tradicionais.

Durante o encontro, apresentou o case do projeto, que valoriza a agricultura familiar e o protagonismo de povos originários e comunidades tradicionais na preservação da sociobiodiversidade e na produção sustentável.

A meta é que, até o fim de 2025, os 75 pequenos produtores rurais paranaenses capacitados estejam tecnicamente preparados para a produção sustentável e aptos a comercializar seus produtos em diferentes mercados.

A maior cozinha industrial do Brasil

Questionado sobre os próximos passos da companhia, Carlos revela que o Grupo está construindo a maior cozinha industrial do Brasil, também localizada em Araucária.

O novo complexo receberá investimento de 17 milhões de reais, terá 4 mil m² e deve elevar a produtividade do grupo em até 30%.

A unidade contará com processos automatizados e mais sustentáveis, além de tecnologia de ponta, como fornos contínuos, caldeiras, envasadoras, chillers e sistemas automatizados de climatização.

O projeto está pouco mais de 30% concluído, com inauguração prevista para o 1º trimestre de 2026. “A expectativa é que o Grupo Risotolândia amplie sua atuação para 15% no setor privado e 10% no setor público no próximo ano”, afirma.

A projeção é também alcançar 1 bilhão de reais em faturamento em três anos.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024. A análise considerou negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros. Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.