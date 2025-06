Como a IA pode ser utilizada na educação corporativa?

Por Luiz Alberto Ferla*

Todos sabemos que a Inteligência Artificial é, hoje, uma tecnologia presente em diferentes setores da nossa economia e no âmbito da educação corporativa não é diferente. A manutenção do conhecimento e o letramento de funcionários sobre o uso de novas tecnologias são pontos essenciais para a aceleração do crescimento de empresas, mas como as IAs podem ser utilizadas como ferramenta para impulsionar esse processo de aprendizado, com estímulo à criatividade, inovação e boas ideias?

IA como ponto-chave na educação corporativa

A Inteligência Artificial precisa se tornar um ponto-chave nas soluções de treinamento e desenvolvimento para garantir mais precisão, interação e personalização na capacitação dos colaboradores. Assim, com certeza, temos um ganho positivo tanto para a empresa, que terá equipes mais engajadas e produtivas, quanto para os profissionais, que veem valor na entrega de conteúdos sob medida e de acordo com as suas reais necessidades.

Com esse crescente avanço, a IA deve impulsionar ambientes para fomentar a criatividade que, cada vez mais, é valorizada. E isso vai ao encontro do que aponta o Guia Salarial 2025 da Robert Half sobre o mercado de trabalho brasileiro: 87% das empresas incentivam o uso ou exploração da usabilidade da IA generativa para tarefas rotineiras a fim de aumentar a produtividade. O mesmo estudo indica que quase metade dos profissionais utilizam essas ferramentas todos (ou quase) os dias. Vale reforçar que se adequar a essa nova realidade com colaboradores bem capacitados é essencial para que as empresas alcancem seus objetivos e garantam a sustentabilidade dos seus negócios.

Desafios no conhecimento e uso da IA

Mas, se observarmos os dados do relatório Generative AI and the future of work, da Deloitte, há uma lacuna significativa no conhecimento dos colaboradores sobre o que a IA realmente é e o que ela pode alcançar. Ou seja, mais do que o uso da IA como ferramenta, acredito que as organizações possam investir em capacitações voltadas para o seu uso, para que os colaboradores compreendam suas funcionalidades e aplicações no dia a dia. O tema, hoje, é muito abrangente e merece a reflexão de todos.

Assim, com a IA cada vez mais presente no aprendizado, os colaboradores também precisam estar treinados para usar essa tecnologia de forma adequada e eficiente, como no uso correto dos “prompts”, por exemplo. Por isso, é importante ressaltar aquela velha máxima: a IA não substitui a capacidade humana, mas precisamos priorizar investimentos em inovação para que as equipes estejam preparadas para enfrentar os desafios do mercado, seja qual for a área de atuação.

*Luiz Alberto Ferla é fundador e CEO do DOT Digital Group

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube