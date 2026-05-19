Ela largou o MBA para abrir um clube esportivo e faturou mais de US$ 1 milhão logo no primeiro ano

(Reprodução/LinkedIn)
Redação Exame
Publicado em 19 de maio de 2026 às 11h54.
Abandonar um diploma na Wharton School, uma das instituições de negócios mais renomadas do planeta, parece uma heresia financeira para a maioria dos profissionais.
Para Abigail McCulloch, contudo, foi o movimento estratégico que salvou sua carreira da apatia. Hoje, fundadora da Alma Padel em Chicago, ela lidera um negócio que rompeu a barreira de US$ 1 milhão em faturamento logo em seu primeiro ano de operação.
Antes de pivotar para o empreendedorismo esportivo, Abigail seguiu o roteiro tradicional: estudou economia e trabalhou em uma startup de tecnologia em Nova York. Insatisfeita, buscou o MBA como refúgio, mas o processo de recrutamento bancário a desmotivou rapidamente.
A virada veio na quadra, ao se apaixonar pelo aspecto social do padel. Ela percebeu que a escala do negócio dependia da velocidade de execução.
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A validação do modelo de negócios da Alma Padel começou dentro da própria Universidade da Pensilvânia, onde Abigail foi aceita em uma aceleradora de startups apenas oito semanas após conceber a ideia.
O programa concedeu um subsídio de cinco dígitos, mas o principal ativo gerado foi a chancela institucional para atrair mercados. Para tirar o projeto do papel com a agilidade que o mercado exigia, Abigail tomou uma decisão de alto risco: injetou seis dígitos de suas próprias economias, o equivalente a 80% de todo o seu patrimônio guardado.
Seus pais reagiram de forma mista — enquanto seu pai apoiou o instinto comercial, sua mãe, também empreendedora, temeu a perda do colchão de segurança que um diploma de Wharton representava.
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