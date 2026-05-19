Ela largou o MBA para abrir um clube esportivo e faturou mais de US$ 1 milhão logo no primeiro ano

Abandonar um diploma na Wharton School, uma das instituições de negócios mais renomadas do planeta, parece uma heresia financeira para a maioria dos profissionais.

Para Abigail McCulloch, contudo, foi o movimento estratégico que salvou sua carreira da apatia. Hoje, fundadora da Alma Padel em Chicago, ela lidera um negócio que rompeu a barreira de US$ 1 milhão em faturamento logo em seu primeiro ano de operação.

Antes de pivotar para o empreendedorismo esportivo, Abigail seguiu o roteiro tradicional: estudou economia e trabalhou em uma startup de tecnologia em Nova York. Insatisfeita, buscou o MBA como refúgio, mas o processo de recrutamento bancário a desmotivou rapidamente.

A virada veio na quadra, ao se apaixonar pelo aspecto social do padel. Ela percebeu que a escala do negócio dependia da velocidade de execução.

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Como ela começou?

A validação do modelo de negócios da Alma Padel começou dentro da própria Universidade da Pensilvânia, onde Abigail foi aceita em uma aceleradora de startups apenas oito semanas após conceber a ideia.

O programa concedeu um subsídio de cinco dígitos, mas o principal ativo gerado foi a chancela institucional para atrair mercados. Para tirar o projeto do papel com a agilidade que o mercado exigia, Abigail tomou uma decisão de alto risco: injetou seis dígitos de suas próprias economias, o equivalente a 80% de todo o seu patrimônio guardado.

Seus pais reagiram de forma mista — enquanto seu pai apoiou o instinto comercial, sua mãe, também empreendedora, temeu a perda do colchão de segurança que um diploma de Wharton representava.

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