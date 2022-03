Com 5x mais academias em 20 anos, LIVE! expande com moda fitness

O ano era 2002 e no Brasil existiam 7 mil academias e apenas 2% da população matriculada nestas. Um número não tão alto, mas que aos olhos do casal Joice e Gabriel Sens previa aumentar ao longo dos anos. Para se beneficiar, a dupla decidiu empreender no setor fitness com a LIVE!, marca de roupas esportivas. Após 20 anos do lançamento da LIVE!, a empresa conta com 160 lojas após prever crescimento no número de academias no país, que hoje somam mais de 40 mil pontos.

A meta da empresa era ser referência em moda fitness, seguindo uma tendência do início dos anos 2000, que estava com alto crescimento de abertura de academias. Mas, mais do que isso, em pesquisas o casal percebeu que uma linha esportiva acompanharia os clientes em diversas fases da vida, seja na infância e adolescência até a terceira idade.

“É um produto que atravessa gerações. Com pesquisas, identificamos que áreas que envolvem a saúde iriam crescer, e era evidente que o segmento [de moda fitness] também iria crescer e que essa roupa não seria usada só na academia, mas também no dia a dia”, comenta Gabriel.

Outro diferencial que a marca desejava ter (e ser) era um nome global. “Em 2002 as marcas eram muito regionais, como a Track and Field em São Paulo e a Brasil Sul no Rio Grande de Sul”, comenta Joice. Assim surgiu a LIVE! e as peças para a prática de esporte, com cara de lifestyle com peças como parkas e calças mais despojadas.

“Eu via que as pessoas em São Paulo passavam o dia inteiro com a roupa de academia, e pensava que precisava trazer algumas coisas para complementar esta moda”, diz Joice. “Até hoje a gente tem um peso muito forte em peças de lifestyle. Temos uma linha grande de performance e uma linha grande de workout para todos os tipos de atividades física. Mas o lifestyle é um grande pilar dentro das coleções”.

Para Gabriel, o nome fácil de falar, sonoro e em inglês, facilitaria a expansão global da marca. Por serem peças atemporais, são fáceis de serem vendidas em qualquer país, independente da estação do ano. “É possível trabalhar a mesma coleção aqui, nos Estados Unidos ou na Europa”, comenta.

Hoje a marca possui três lojas próprias nos Estados Unidos, que representam 5% do faturamento da empresa. Para os fundadores, o design com estampas, e a modelagem são os grandes diferenciais da LIVE!, e que atraem os consumidores nacionais e estrangeiros.

No ano passado, o crescimento da marca foi de 90%, com faturamento de R$ 220 milhões com 160 lojas, sendo 75 novas. Para este ano, a LIVE! prevê um faturamento de R$ 360 milhões. Para isso, pretendem abrir 100 lojas neste ano, sendo 15 próprias.

“Temos grandes planos para o varejo físico e, evidentemente vamos expandir também no digital. O nosso e-commerce deve crescer também em torno de 60% neste ano”, finaliza Gabriel.