A indústria bilionária de Joinville que quer incluir o banheiro na onda do wellness

Por muito tempo, o banheiro foi pensado para cumprir uma função simples e dar conta da rotina. A Docol acredita que esse espaço começa a ganhar outro papel dentro de casa e quer posicioná-lo como a próxima fronteira do mercado de wellness.

A fabricante catarinense de metais sanitários, fundada há 70 anos em Joinville, está apostando em saunas de luz infravermelha, banheiras de imersão em água ultracongelada e microbolhas para hidratação da pele para entrar em um mercado que movimenta centenas de bilhões de dólares no mundo e cresce impulsionado por tendências como longevidade, autocuidado e recuperação física.

É um movimento pouco óbvio para uma companhia conhecida por fabricar torneiras, chuveiros e válvulas. Mas a Docol acredita que a água pode deixar de ser apenas infraestrutura doméstica para virar plataforma de saúde.

“O wellness é o segmento de consumo que mais cresce no mundo e no Brasil ainda é um mercado embrionário”, diz Guilherme Bertani, CEO da Docol, em entrevista à EXAME. “O banheiro e a cozinha podem também fazer parte disso. Eles são ambientes bastante indicados para que as pessoas cuidem da sua saúde e do seu bem-estar.”

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A aposta ganhou forma neste ano com a linha Docol Bem-Estar. O portfólio reúne categorias que até pouco tempo atrás estavam restritas a spas, clínicas de recovery e academias premium e que agora começam a migrar para dentro de casa.

A empresa ainda não abriu expectativa de vendas para a nova vertical, mas já definiu o tamanho da aposta. Dos R$ 25 milhões destinados à pesquisa, desenvolvimento e inovação em 2025, cerca de 3% do faturamento bruto, R$ 2 milhões foram direcionados especificamente para a frente de wellness.

A Docol faturou R$ 1,5 bilhão em 2025 e projeta chegar a R$ 1,6 bilhão neste ano. Produz cerca de 17 milhões de peças anualmente, emprega 2.400 funcionários e exporta para mais de 35 países, incluindo Canadá, Estados Unidos e Alemanha. A companhia também se posiciona como a maior exportadora de metais sanitários da América Latina.

Do ozônio à banheira de gelo

Embora a entrada no wellness pareça recente, Bertani diz que ela começou a ser construída décadas atrás.

Segundo o executivo, a empresa passou a olhar para a água de outra forma nos anos 1990, quando começou a desenvolver produtos voltados ao uso racional do recurso sem abrir mão de conforto e design.

“A gente foi se perguntando na nossa área de tecnologia o que mais poderia agregar à água e aos ambientes nos quais atuamos”, afirmou. “E aí percebemos que existia uma grande oportunidade na área de bem-estar.”

A trajetória incluiu o lançamento, em 2019, da torneira com ozônio, tecnologia criada para higienizar alimentos e reduzir resíduos de agrotóxicos, e produtos conectados à internet das coisas, como torneiras multifuncionais com comando de voz, água quente, gaseificada e filtrada.

Agora, a empresa quer avançar para soluções ligadas diretamente à recuperação física e ao autocuidado.

Entre os produtos apresentados estão banheiras de imersão em água ultracongelada, usadas para recuperação muscular e melhora vascular; sistemas de microbolhas para limpeza profunda e hidratação da pele; e saunas de luz infravermelha, associadas à melhora da circulação e redução de riscos cardiovasculares.

“Muitas vezes esses espaços acabam usando uma gambiarra para oferecer o serviço para o cliente”, diz Bertani, ao falar sobre clínicas e academias que já trabalham com protocolos de recovery. “A gente viu que poderia sofisticar isso e oferecer soluções mais integradas.”

Mas a ambição vai além das clínicas. “Por que se limitar às clínicas e não chegar dentro da casa das pessoas?”, afirma o CEO.

A estratégia para educar o consumidor

O desafio agora não é apenas tecnológico, é cultural. O consumidor brasileiro ainda não tem o hábito de procurar uma banheira de gelo ou uma sauna infravermelha para instalar em casa. Por isso, a Docol decidiu transformar sua flagship em São Paulo em uma espécie de laboratório de experimentação.

Na Casa Docol, localizada na capital paulista, a companhia criou o SPA DAY em parceria com o Kūr Spa, referência em longevidade e wellness no Brasil. O espaço recebe arquitetos, designers, jornalistas, influenciadores e consumidores para experiências práticas com os produtos da linha Bem-Estar.

“A pessoa consegue experimentar e entender os benefícios dessas tecnologias no uso diário”, diz Bertani.

A estratégia também passa pelos arquitetos e designers de interiores, considerados peça-chave para introduzir as novas categorias nos projetos residenciais de alto padrão.

“Os arquitetos têm um olhar bastante profundo sobre isso. A busca por conforto e qualidade de vida já está muito presente nos projetos”, afirma o executivo.