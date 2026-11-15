Após vencer o câncer e vender sua empresa à Granado, ela ajuda outras mulheres a crescer

Patrícia Camargo, empreendedora e investidora: após vender a Care, passou a financiar e orientar negócios liderados por mulheres. (Patrícia Camargo/Arquivo Pessoal)
Repórter
Publicado em 15 de novembro de 2026 às 08h01.
Última atualização em 15 de novembro de 2026 às 08h16.
Quando atuava como executiva jurídica de multinacionais, Patrícia Camargo usou o dinheiro reservado para quitar o financiamento de seu apartamento para abrir uma empresa de cosméticos, a Care Beauty. Anos depois, colocou o próprio imóvel como garantia de um empréstimo para levar a marca às lojas da Sephora.
Quando negociava a venda da Care para a Granado, recebeu o diagnóstico de um câncer de ovário. Hoje, depois de concluir o tratamento, vencer a doença e vender sua participação no negócio, está do outro lado da mesa: investe em empresas de outras mulheres.
A experiência acumulada entre a primeira aposta e a negociação com um dos maiores grupos de beleza do país passou a orientar sua nova carreira. Camargo é investidora do Café por Elas, conselheira de marcas de móveis infantis e moda e professora de varejo. Seu próximo objetivo é reunir mais investidoras para financiar negócios liderados por mulheres.
“Tem tantas mulheres empreendendo com tão pouca oportunidade, e eu tive tanta oportunidade”, afirma.
A mudança começou a tomar forma no dia em que anunciou a venda da Care. Ao responder às perguntas dos jornalistas, percebeu que havia concluído o projeto iniciado com R$ 500 mil de suas economias. A empresa, criada com Luciana Navarro, encerrou 2024 com faturamento de R$ 70 milhões. Surgiu, então, uma pergunta: qual seria o próximo passo?
A resposta veio ao olhar para empreendedoras que tinham produtos e clientes, mas precisavam de capital, contatos e ajuda para organizar a expansão. Era uma situação que ela conhecia.
Empreender não era o plano original. Formada em direito, Patrícia construiu carreira na área empresarial, com atuação em fusões e aquisições e passagens por multinacionais. Gostava da profissão, mas também acompanhava blogs de maquiagem e novidades do mercado de beleza.
Os interesses se encontraram quando recebeu uma proposta para assumir a diretoria jurídica de uma multinacional de cosméticos. Em temporadas de trabalho nos Estados Unidos, passou a pesquisar marcas independentes e o movimento de clean beauty - ou beleza limpa-, que reúne empresas com critérios próprios de seleção de ingredientes e preocupação com o impacto ambiental.
A ideia de criar uma marca ganhou força em um almoço de fim de ano, entre 2015 e 2016. Sua amiga Luciana havia passado por uma quimioterapia após uma gestação molar e importava cosméticos para atender às orientações recebidas durante o tratamento.
Patrícia contou o que vinha encontrando fora do Brasil. A amiga sugeriu que montassem uma empresa.
A Care chegou ao mercado em 2018, depois de um período de desenvolvimento e testes. A marca combinava maquiagem e cuidados com a pele com uma agenda ambiental. Suas embalagens são predominantemente de papel, vidro e alumínio, e a parceria com a EuReciclo contempla a compensação ambiental das embalagens. A Care também afirma não realizar testes em animais.
Na divisão de tarefas, Luciana ficou com os processos internos. Patrícia assumiu marketing e vendas — áreas que precisou aprender na prática.
“Eu tinha certeza de que a gente ia esgotar de vender porque as nossas amigas iam comprar todos os nossos produtos. E não foi isso que aconteceu”, diz.
Sem dinheiro para abrir uma loja, vender pela internet era a alternativa disponível. As fundadoras apareciam no Instagram, conversavam com consumidoras e aproveitavam eventos e indicações para apresentar os produtos. O trabalho ajudou a construir uma base de clientes antes que a marca chegasse ao varejo físico.
“Eu gosto de vender se eu acredito no produto”, afirma Patrícia.
Quando a pandemia chegou, a Care já operava no comércio eletrônico. A empresa triplicou de tamanho de 2020 para 2021, repetiu o crescimento no ano seguinte e dobrou entre 2022 e 2023.
A expansão atraiu um aporte de R$ 7 milhões do fundo Órder. O dinheiro ajudou a estruturar a equipe e preparar a entrada na Sephora, inicialmente em um grupo de lojas.
Para Patrícia, a experiência corporativa das fundadoras ajudou a organizar a empresa enquanto as vendas cresciam. Elas criaram um conselho, estabeleceram processos e procuraram equilibrar a expansão com a capacidade financeira da operação.
“A gente sempre acreditou que a sustentabilidade era um pilar não só necessário para as embalagens, para o meio ambiente, mas que a planilha também precisava parar em pé”, diz.
O avanço na Sephora exigiria uma nova decisão. Depois do teste inicial, as sócias prepararam um plano para ampliar a presença na rede. Em vez de buscar outro investidor, contrataram um empréstimo de R$ 7 milhões.
Camargo colocou o apartamento como garantia. Era o mesmo imóvel que pretendia quitar antes de decidir empreender.
Naquele momento, no fim de 2023, não havia promessa de compra da empresa. O plano de expansão, segundo ela, previa que o investimento se pagasse apenas no fim de 2027.
As conversas com a Granado começaram em março de 2024. Para as fundadoras, a venda permitiria acelerar projetos que exigiam mais capital e aproveitar a estrutura de um grupo com capacidade de produção, distribuição e expansão no varejo.
Em agosto, no meio das negociações, Patrícia descobriu um câncer de ovário. Havia se tornado mãe de Gabriel no ano anterior.
O diagnóstico não interrompeu a disposição da Granado de concluir o negócio. A maneira como o grupo conduziu as conversas durante o tratamento reforçou sua confiança na escolha do comprador. “Nem por uma fração de segundo eles hesitaram em continuar com a compra quando eu contei do meu diagnóstico”, afirma.
Durante o tratamento, a origem da Care ganhou um significado pessoal. Camargo conta que, ao chegar ao Hospital Israelita Albert Einstein, encontrou a marca entre as recomendações de cuidados dermatológicos recebidas. A empresa que havia nascido depois da experiência de quimioterapia da sócia agora fazia parte de sua própria rotina como paciente.
“Eu fiquei muito emocionada, muito feliz de entender que a gente construiu uma marca para que, de fato, pessoas que passam por uma situação tão desafiadora possam usar um produto para servir de autoestima, para servir de cuidado”, diz.
A aquisição foi anunciada em dezembro de 2024. As sócias venderam integralmente suas participações. Hoje, permanecem como conselheiras e embaixadoras da marca, sem atuação na operação diária.
O tratamento do câncer terminou em fevereiro de 2025.
Um dos negócios que receberam seu investimento foi o Café por Elas. Criada pelas irmãs Julia e Nadia Nasr, a empresa trabalha com cafés especiais e tem o protagonismo feminino na cadeia produtiva como proposta.
Patrícia chegou para conhecer a operação como possível consultora. A visita mudou o plano.
“Quando eu fui para a fazenda, liguei para o meu marido: ‘A gente já tem um novo negócio para investir’”, conta.
O aporte ajudou a financiar a criação da Cafetina, espaço físico para apresentar os cafés ao consumidor, a ampliação do trabalho com produtoras e a expansão das vendas digitais. A empresa também lançou assinaturas.
Camargo dedica de dois a três dias por semana à discussão de estratégia e ao crescimento do canal direto ao consumidor. A experiência da Care, que começou vendendo pela internet e depois entrou nas lojas, serve de referência para avaliar os próximos passos.
Há planos de ampliar a presença física, mas a escolha dos pontos depende de consolidar a operação atual. Ela conhece o volume de capital que uma loja pode exigir.
Além do investimento no café, atua como conselheira da Muskinha, de mobiliário infantil, e da Avá Intimates, de moda íntima e roupas para usar em casa. Nessas empresas, sua contribuição se concentra em estratégia, processos e governança.
É também o que procura transmitir às alunas e aos alunos de varejo da Link School of Business. Para Camargo, organizar uma empresa desde o início permite tomar decisões e crescer com mais clareza.
Sua preferência pelo varejo vem da experiência como empreendedora e da percepção de que o setor recebe menos atenção dos investidores do que poderia. Agora, quer ampliar a atuação como investidora-anjo e estruturar um veículo de investimento voltado a negócios de mulheres, tanto no varejo quanto em tecnologia. O projeto ainda está em construção.
A agenda reúne aulas, reuniões de conselho, consultorias e o trabalho no Café por Elas. Há também um compromisso que passou a ter mais peso depois da maternidade e do tratamento: reservar tempo para Gabriel.
Patrícia diz que ser mãe a tornou mais criteriosa com a própria agenda. Quando está longe do filho, quer que as horas sejam bem empregadas — inclusive para abrir oportunidades a outras empreendedoras.
“Eu quero ser lembrada como uma empreendedora que deu muita oportunidade para outras mulheres conseguirem se realizar assim como eu me realizei.”