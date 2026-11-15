Após vencer o câncer e vender sua empresa à Granado, ela ajuda outras mulheres a crescer

Quando atuava como executiva jurídica de multinacionais, Patrícia Camargo usou o dinheiro reservado para quitar o financiamento de seu apartamento para abrir uma empresa de cosméticos, a Care Beauty. Anos depois, colocou o próprio imóvel como garantia de um empréstimo para levar a marca às lojas da Sephora.

Quando negociava a venda da Care para a Granado, recebeu o diagnóstico de um câncer de ovário. Hoje, depois de concluir o tratamento, vencer a doença e vender sua participação no negócio, está do outro lado da mesa: investe em empresas de outras mulheres.

A experiência acumulada entre a primeira aposta e a negociação com um dos maiores grupos de beleza do país passou a orientar sua nova carreira. Camargo é investidora do Café por Elas, conselheira de marcas de móveis infantis e moda e professora de varejo. Seu próximo objetivo é reunir mais investidoras para financiar negócios liderados por mulheres.

“Tem tantas mulheres empreendendo com tão pouca oportunidade, e eu tive tanta oportunidade”, afirma.

A mudança começou a tomar forma no dia em que anunciou a venda da Care. Ao responder às perguntas dos jornalistas, percebeu que havia concluído o projeto iniciado com R$ 500 mil de suas economias. A empresa, criada com Luciana Navarro, encerrou 2024 com faturamento de R$ 70 milhões. Surgiu, então, uma pergunta: qual seria o próximo passo?

A resposta veio ao olhar para empreendedoras que tinham produtos e clientes, mas precisavam de capital, contatos e ajuda para organizar a expansão. Era uma situação que ela conhecia.

Como o dinheiro do apartamento virou uma marca de cosméticos

Empreender não era o plano original. Formada em direito, Patrícia construiu carreira na área empresarial, com atuação em fusões e aquisições e passagens por multinacionais. Gostava da profissão, mas também acompanhava blogs de maquiagem e novidades do mercado de beleza.

Os interesses se encontraram quando recebeu uma proposta para assumir a diretoria jurídica de uma multinacional de cosméticos. Em temporadas de trabalho nos Estados Unidos, passou a pesquisar marcas independentes e o movimento de clean beauty - ou beleza limpa-, que reúne empresas com critérios próprios de seleção de ingredientes e preocupação com o impacto ambiental.

A ideia de criar uma marca ganhou força em um almoço de fim de ano, entre 2015 e 2016. Sua amiga Luciana havia passado por uma quimioterapia após uma gestação molar e importava cosméticos para atender às orientações recebidas durante o tratamento.

Patrícia contou o que vinha encontrando fora do Brasil. A amiga sugeriu que montassem uma empresa.

A Care chegou ao mercado em 2018, depois de um período de desenvolvimento e testes. A marca combinava maquiagem e cuidados com a pele com uma agenda ambiental. Suas embalagens são predominantemente de papel, vidro e alumínio, e a parceria com a EuReciclo contempla a compensação ambiental das embalagens. A Care também afirma não realizar testes em animais.

Na divisão de tarefas, Luciana ficou com os processos internos. Patrícia assumiu marketing e vendas — áreas que precisou aprender na prática.

“Eu tinha certeza de que a gente ia esgotar de vender porque as nossas amigas iam comprar todos os nossos produtos. E não foi isso que aconteceu”, diz.

Sem dinheiro para abrir uma loja, vender pela internet era a alternativa disponível. As fundadoras apareciam no Instagram, conversavam com consumidoras e aproveitavam eventos e indicações para apresentar os produtos. O trabalho ajudou a construir uma base de clientes antes que a marca chegasse ao varejo físico.

“Eu gosto de vender se eu acredito no produto”, afirma Patrícia.

Patrícia Camargo, cofundadora da Care Beauty: do dinheiro reservado ao apartamento à criação de uma marca vendida à Granado. (Patrícia Camargo/Arquivo Pessoal)

Por que colocar o apartamento em risco para crescer

Quando a pandemia chegou, a Care já operava no comércio eletrônico. A empresa triplicou de tamanho de 2020 para 2021, repetiu o crescimento no ano seguinte e dobrou entre 2022 e 2023.

A expansão atraiu um aporte de R$ 7 milhões do fundo Órder. O dinheiro ajudou a estruturar a equipe e preparar a entrada na Sephora, inicialmente em um grupo de lojas.

Para Patrícia, a experiência corporativa das fundadoras ajudou a organizar a empresa enquanto as vendas cresciam. Elas criaram um conselho, estabeleceram processos e procuraram equilibrar a expansão com a capacidade financeira da operação.

“A gente sempre acreditou que a sustentabilidade era um pilar não só necessário para as embalagens, para o meio ambiente, mas que a planilha também precisava parar em pé”, diz.

O avanço na Sephora exigiria uma nova decisão. Depois do teste inicial, as sócias prepararam um plano para ampliar a presença na rede. Em vez de buscar outro investidor, contrataram um empréstimo de R$ 7 milhões.

Camargo colocou o apartamento como garantia. Era o mesmo imóvel que pretendia quitar antes de decidir empreender.

Naquele momento, no fim de 2023, não havia promessa de compra da empresa. O plano de expansão, segundo ela, previa que o investimento se pagasse apenas no fim de 2027.

As conversas com a Granado começaram em março de 2024. Para as fundadoras, a venda permitiria acelerar projetos que exigiam mais capital e aproveitar a estrutura de um grupo com capacidade de produção, distribuição e expansão no varejo.

Em agosto, no meio das negociações, Patrícia descobriu um câncer de ovário. Havia se tornado mãe de Gabriel no ano anterior.

O diagnóstico não interrompeu a disposição da Granado de concluir o negócio. A maneira como o grupo conduziu as conversas durante o tratamento reforçou sua confiança na escolha do comprador. “Nem por uma fração de segundo eles hesitaram em continuar com a compra quando eu contei do meu diagnóstico”, afirma.

Durante o tratamento, a origem da Care ganhou um significado pessoal. Camargo conta que, ao chegar ao Hospital Israelita Albert Einstein, encontrou a marca entre as recomendações de cuidados dermatológicos recebidas. A empresa que havia nascido depois da experiência de quimioterapia da sócia agora fazia parte de sua própria rotina como paciente.

“Eu fiquei muito emocionada, muito feliz de entender que a gente construiu uma marca para que, de fato, pessoas que passam por uma situação tão desafiadora possam usar um produto para servir de autoestima, para servir de cuidado”, diz.

A aquisição foi anunciada em dezembro de 2024. As sócias venderam integralmente suas participações. Hoje, permanecem como conselheiras e embaixadoras da marca, sem atuação na operação diária.

O tratamento do câncer terminou em fevereiro de 2025.

Onde Patrícia investe depois da venda

Um dos negócios que receberam seu investimento foi o Café por Elas. Criada pelas irmãs Julia e Nadia Nasr, a empresa trabalha com cafés especiais e tem o protagonismo feminino na cadeia produtiva como proposta.

Patrícia chegou para conhecer a operação como possível consultora. A visita mudou o plano.

“Quando eu fui para a fazenda, liguei para o meu marido: ‘A gente já tem um novo negócio para investir’”, conta.

O aporte ajudou a financiar a criação da Cafetina, espaço físico para apresentar os cafés ao consumidor, a ampliação do trabalho com produtoras e a expansão das vendas digitais. A empresa também lançou assinaturas.

Camargo dedica de dois a três dias por semana à discussão de estratégia e ao crescimento do canal direto ao consumidor. A experiência da Care, que começou vendendo pela internet e depois entrou nas lojas, serve de referência para avaliar os próximos passos.

Há planos de ampliar a presença física, mas a escolha dos pontos depende de consolidar a operação atual. Ela conhece o volume de capital que uma loja pode exigir.

Além do investimento no café, atua como conselheira da Muskinha, de mobiliário infantil, e da Avá Intimates, de moda íntima e roupas para usar em casa. Nessas empresas, sua contribuição se concentra em estratégia, processos e governança.

É também o que procura transmitir às alunas e aos alunos de varejo da Link School of Business. Para Camargo, organizar uma empresa desde o início permite tomar decisões e crescer com mais clareza.

Sua preferência pelo varejo vem da experiência como empreendedora e da percepção de que o setor recebe menos atenção dos investidores do que poderia. Agora, quer ampliar a atuação como investidora-anjo e estruturar um veículo de investimento voltado a negócios de mulheres, tanto no varejo quanto em tecnologia. O projeto ainda está em construção.

A agenda reúne aulas, reuniões de conselho, consultorias e o trabalho no Café por Elas. Há também um compromisso que passou a ter mais peso depois da maternidade e do tratamento: reservar tempo para Gabriel.

Patrícia diz que ser mãe a tornou mais criteriosa com a própria agenda. Quando está longe do filho, quer que as horas sejam bem empregadas — inclusive para abrir oportunidades a outras empreendedoras.

“Eu quero ser lembrada como uma empreendedora que deu muita oportunidade para outras mulheres conseguirem se realizar assim como eu me realizei.”