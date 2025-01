99 lança campanha para promover serviço de motos em São Paulo

A 99 lançou uma nova campanha para promover o 99Moto, serviço de intermediação de viagens entre passageiros e motociclistas, que começou a operar na capital paulista no último dia 14, enquanto enfrenta um impasse com a prefeitura de São Paulo, que o considera irregular.

Batizada de "99Moto Pra quem é ligeiro", a ação foi criada em parceria com o Estúdio Criativo 99, em colaboração com as agências CP+B, BR Media e Eyxo.

Dirigido por Aisha Mbikila, responsável pela campanha "Dança da Motinha", de 2023, o filme tem como protagonistas MC Hariel e MC Luanna. Os artistas, que foram alguns dos primeiros usuários da 99Moto na capital paulista, compartilham suas histórias para convidar o público a experimentar o serviço.

A estratégia visa posicionar a novidade como uma alternativa de mobilidade acessível, ágil e segura. “Acreditamos que o transporte acessível tem o poder de conectar as pessoas, quebrar barreiras e melhorar a vida de quem escolhe usar o modal como forma de economizar ou ter uma renda extra para sua família”, diz Ana Verroni, diretora de marketing da 99, em nota.

A comunicação inclui um manifesto inspiracional protagonizado pelos MCs, inserções na programação de emissoras como Globo, SBT, Record e Band, além de conteúdo no YouTube, mídias digitais, OOH e em estações de transporte público.

Desde o lançamento da nova operação em São Paulo, no dia 14 de janeiro, a 99Moto registrou 10 mil corridas nas primeiras 24 horas, com a maior parte das viagens realizadas na zona sul, especialmente no Capão Redondo. Em sete dias, o número de corridas ultrapassou 200 mil. As viagens têm duração média de 13 minutos e distância de 6 quilômetros.

A companhia ainda destaca que, para garantir a segurança dos usuários, utiliza mais de 50 ferramentas de segurança, tecnológicas e de suporte, para evitar incidentes durante as corridas. Entre elas estão alertas de velocidade e bloqueio a motociclistas imprudentes com base em más avaliações.

Até quarta-feira, 22, o 99Moto estava sendo implantado gradualmente, com a disponibilização de cupons no aplicativo para novos usuários e comunicação direcionada via app aos motociclistas.

O lançamento da campanha, realizado ontem, ocorre no mesmo dia em que a concorrente Uber anunciou a reativação de seu serviço de caronas em motocicletas na cidade de São Paulo.

Em resposta, o prefeito Ricardo Nunes informou que apresentará uma queixa-crime contra a 99 e a Uber pelo início das operações com moto, o primeiro passo para a abertura de uma ação penal.

Entenda a proibição

Em 2023, a 99 iniciou o transporte de passageiros com moto, mas suspendeu a atividade depois que foi editado um decreto que proibiu os mototáxis em SP. Agora, a empresa retomou o serviço.

Em uma tentativa de reverter a situação, Nunes entrou na Justiça para multar a empresa em R$ 1 milhão, mas teve o pedido negado. O juiz Josué Vilela Pimentel, da 8ª Vara da Fazenda Pública, afirmou que a tentativa de proibição de transporte individual por aplicativo já foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Apesar de reconhecer que o sistema da Faixa Azul colaborou para a diminuição de acidentes com motos, o prefeito acredita que a liberação do mototáxi em São Paulo vai aumentar o número de acidentes de motos na cidade.