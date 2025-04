99 anuncia volta da 99Food e R$ 1 bilhão de investimento para expandir super app no Brasil

Com a crescente expansão do iFood, andava sobrando pouco espaço para a concorrência no setor de delivery no Brasil. O Uber Eats saiu do país em 2022 e o Rappi, ainda ativo por aqui, segue com menos presença de mercado que seu maior concorrente. Agora, chegou a vez da 99 voltar às atividades da própria plataforma, a 99Food.

Durante um encontro com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, nesta quarta-feira, 16, a companhia anunciou o relançamento do serviço, em um movimento de expansão que tem como objetivo "redefinir a conveniência digital brasileira". A iniciativa faz parte do investimento da 99 de R$ 1 bilhão no país para evoluir a plataforma e se tornar um super app — com serviço de corridas (99Táxi), entregas diversas (99Entrega, que cresceu 125% no último ano) e, agora, 99Food.

“O anúncio de investimentos da 99 no Brasil mostra que o compromisso do presidente Lula com um ambiente econômico estável, em um momento de incertezas no mundo, está gerando resultados positivos para o país. Ganham os trabalhadores, com novas fontes de renda; ganham os empresários, com mais concorrência para as entregas; e ganha a economia, tanto nos serviços como na indústria, com as perspectivas de crescimento do setor de duas rodas e sua cadeia de suprimentos”, disse Alckmin após a reunião.

“Este investimento reflete nosso compromisso de longo prazo com o Brasil”, declara Stephen Zhu, Head Global da DiDi's International Business Group, empresa controladora da 99.

Vai e volta

O anúncio do aplicativo não é novo no Brasil. O serviço começou a operar no país no início de 2019, e teve suas atividades encerradas em 2023. “Como companhia, decidimos concentrar muitos dos nossos recursos no desenvolvimento de serviços de duas rodas, na expansão de 99Moto e 99Entrega Moto em delivery. Por esse motivo, decidimos descontinuar o aplicativo 99Food a partir do dia 17 de abril de 2023”, disse a empresa em comunicado a estabelecimentos parceiros na época.

Hoje, a maior empresa de delivery do Brasil é o iFood, que realiza cerca de 120 milhões de entregas por mês. A plataforma tem mais de 60 milhões de brasileiros ativos e cerca de 400 mil comerciantes, e já foi inclusive questionada pelo Cade por monopólio, a pedido dos concorrentes Rappi, Uber Eats, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e da própria 99Food.

Em 2023, mesmo ano no qual o serviço da 99 encerrou a operação, o Cade celebrou um acordo com o iFood, válido por quatro anos, a fim de limitar os contratos de exclusividade.

Meses antes de encerrar as atividades no Brasil, a 99 informou ao Valor Econômico que tinha cerca de 135 mil estabelecimentos cadastrados no aplicativo.

Super app

A quantia de R$ 1 bilhão impulsionará o crescimento do ecossistema completo da 99, incluindo mobilidade urbana, serviços de entrega, soluções financeiras via 99Pay e, agora, entrega de comida, consolidando o papel da companhia como protagonista na jornada de inovação e inclusão digital do Brasil. A 99Food começará a ser disponibilizada para consumidores, restaurantes e entregadores em meados deste ano.

A missão da companhia, diz o anúncio, é oferecer refeições de qualidade com preços mais acessíveis para os consumidores brasileiros, empoderar restaurantes com uma plataforma poderosa para crescer e otimizar entregas, e criar novas oportunidades de ganhos para entregadores parceiros em todo o país.

Há mais de 10 anos no país, a 99 opera em mais de 3.300 cidades e conecta mais de 55 milhões de passageiros com 1,5 milhão de motoristas, motociclistas e entregadores.