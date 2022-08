Dia dos Pais: Fast Shop, Americanas e mais empresas preparam descontos na data

O Dia dos Pais, comemorado no próximo domingo, 14, deve levar boa parte dos brasileiros às compras. De acordo com uma pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) deve movimentar R$24 bilhões e despertar o interesse de 100 milhões de pessoas.

Já de acordo com a Spot Metrics, empresa de inteligência para o varejo, esta semana promete ser a de maior movimentação no varejo, já que mais de 79% dos brasileiros pretendem fazer compras entre os dias 8 e 14 de agosto. Ainda segundo a análise, mais da metade (54%) dos brasileiros irão comprar presentes para a data.

Nesse cenário, as promoções se tornam um caminho válido para empresas interessadas em atrair o público de voltas às lojas ou para movimentar seus e-commerces. A pesquisa da Spot, por exemplo, indica uma preferência pelas compras digitais, enquanto os shopping centers devem atrair 32% dos consumidores. Para a data, lojas como Fast Shop, Americanas e RaiaDrogasil preparam descontos e ações promocionais. Veja algumas delas abaixo:

Cashback de até 100% na RaiaDrogasil

Em parceira com o cartão de descontos Cartão de TODOS, a RaiaDrogasil irá oferecer até 100% de cashcback para comprar de até R$100 em todas as lojas físicas da rede. A promoção é válida de 6 a 14 de agosto, para as primeiras compras de novos filiados do Cartão de TODOS

Desconto de 50% na Americanas

Clientes que pagarem com o Ame, aplicativo digital financeiro da Americanas, terão descontos de até 50% em produtos. Além disso, terão até 20% de cashback nas compras finalizadas por ali. Segundo a empresa, pagamentos feitos com o cartão de crédito próprio do Ame também ão direito a diferentes condições de parcelamento. As condições são válidas para produtos selecionados no no site, app e nas mais de 1.800 lojas físicas da Americanas.

Produtos 60% mais baratos no Shoptime

Na Shoptime, empresa que também faz parte da Americanas S.A, os descontos vão até 60% em determinados produtos. Para pagamentos feitos pelo Ame, o cashback é de até 20%.

Entre os destaque está máquina de lavar com R$500 de desconto para pagamento à vista, geladeiras com 10% de desconto, panelas e itens Casa & Conforto com até 50% de desconto e iPhones e computadores com até 10% de desconto à vista e frete grátis.

Smartphones com desconto na Fast Shop

Na Fast Shop os descontos serão de até 45% em alguns produtos comprados pelo aplicativo e nas mais de 80 lojas da empresa. Entre os destaques está o iPhone 13 de R$ 7.599 por R$ 5.199 no Pix ou em até 10 vezes de R$ 592,81 no cartão e o smartphone Asus Zenfone 8 de R$ 3.999 por R$ 2.969,18.

Produtos mais buscados para o Dia dos Pais

De acordo com a pesquisa elaborada pela Spot Metrics, as roupas são a primeira escolha em compras (42%) seguido de Calçados, Cintos e Acessórios (23%). As duas categorias, juntas, detém 65% das intenções de compra para o Dia dos Pais 2022.

