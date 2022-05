Dell lança programa para startups e reforça apostas nas pequenas empresas

A Dell anunciou hoje, 4, que está lançando um programa de aproximação com as startups. Batizado de Dell for Startups, a iniciativa começou nos Estados Unidos e o Brasil é o segundo país receber o projeto.

Voltado para startups em diferentes estágios, quem participar do programa terá acesso a diversos benefícios como conteúdos e webinars, cupons de descontos, pagamentos diferenciados e acesso ao Dell Expert Network, uma rede de consultores autônomos de TI certificados pela Dell.

Fora isso, algumas das startups inscritas também poderão participar de concursos de pitchs patrocinados pela Dell e concorrer a premiações em dinheiro.

"O nosso foco é fazer uma conexão com as startups desde o início, quando elas ainda não possuem sequer faturamento. Queremos estar presentes nesse momento em que elas precisam começar a investir em tecnologia e, muitas vezes, não possuem tantos recursos", diz Luciane Dalmolin, diretora de Vendas para Pequenas Empresas na Dell.

Foco nas pequenas

Ação é parte de uma série de iniciativas da Dell voltada para pequenas empresas. "Desde sempre temos uma área dedicada a entender as necessidades dos pequenos negócios, mas nos últimos cinco anos aceleramos os investimentos para esse público", diz Dalmolin.

Entre os novos projetos está o próprio Dell Expert Network, que tem o objetivo de oferecer consultoria em tecnologia para as pequenas empresas e dobrou de tamanho, atingindo 5 mil consultores certificados pela empresa. Fora isso, a companhia também desenvolveu uma rede de apoio ao empreendedorismo feminino, que conta com 2.656 afiliadas.

Essa aproximação já rendeu frutos. De acordo com dados do IDC, no último trimestre de 2021 Dell registrou crescimento de 23,8% nas vendas de computadores em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.

O destaque foi, justamente, o segmento de pequenas empresas que registrou crescimento de 38,9% em relação à 2020. Desse jeito, a Dell já responde por mais da metade das unidades comercializadas no país, com 51,8% do mercado.

"Percebemos que, embora promissor, o mercado para as pequenas empresas era muito carente. Dizemos que somos o berço, criamos um relacionamento com as empresas desde o início para, quando elas estiverem grandes, elas serem atendidas pela nossa área de médias e grandes", finaliza Dalmolin.