B4A: beautytech capta R$ 30 mi com plataforma e caixinhas de cosméticos

A startup Beauty for All (B4A) tem atraído a atenção do mercado. Em um ano, a empresa que digitaliza o contato entre marcas, consumidores e influenciadores de beleza por meio de uma plataforma, já conquistou dois investimentos. O segundo deles acontece nesta segunda-feira, 2, quando a empresa conclui rodada de R$ 30 milhões liderada pelo fundo de private equity DXA, que já aportou em empresas como Green People e Zee.Dog.

A série A, que também teve participação de antigos investidores da empresa, como a AcNext Capital, acontece um ano depois da empresa fazer a sua primeira captação. Agora, o foco está em melhorar a experiência do usuário na plataforma, especialmente no que diz respeito à tecnologia.

Fundada em 2017 pelo empreendedor alemão Jan Riehle, a B4A aposta em um nicho de mercado que cresce em ritmo acelerado: o e-commerce de produtos de beleza. A empresa nasceu da aquisição da Glambox, clube de assinatura feminino de cosméticos, e também da Men's Market, dedicado ao público masculino.

O modelo de negócio da B4A é baseado no clube de assinatura com entregas mensais de caixinhas com itens variados de beleza, aos moldes do que era feito no passado pela própria Glambox. Em outra frente, a startup oferece um meio para que influenciadores possam se cadastrar e marcas possam encontrar um base de "divulgadores" para seus produtos em diferentes campanhas, além de uma base de dados para pesquisas de mercado e envio de produtos para teste.

Com a pandemia, o negócio tem tido a chance de se provar ainda mais: em 2021, o faturamento da empresa foi de R$ 75 milhões. Neste ano, apenas nos primeiros três meses, já alcançou os R$ 90 milhões.

Para 2022, a intenção da B4A é dobrar a base de clientes, para 200.000 pessoas. Para isso, novas captações estão no radar ainda este ano.