Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre comédia e suspense, documentários e séries, o final de semana do ano está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Apple TV+, estreia do filme Entre Montanhas, em que dois agentes de elite (Miles Teller e Anya Taylor-Joy) são designados para postos em torres de guarda localizadas em lados opostos de um ultrassecreto desfiladeiro. Já na Netflix, estreia da quarta temporada da série Valéria.

Entre Montanhas (Apple TV+)

Interpretados por Miles Teller e Anya Taylor-Joy, dois agentes de elite são designados para postos em torres de guarda localizadas em lados opostos de um ultrassecreto desfiladeiro. Eles criam um vínculo à distância, enquanto tentam se defender de uma ameaça obscura e misteriosa que espreita nas profundezas do desfiladeiro.

Paris Has Fallen (Universal+)

Prepare-se para uma série carregada de ação e suspense que expande o universo da trilogia de filmes Has Fallen (com Gerard Butler). Paris Has Fallen toma o legado dessas histórias e o transforma em uma narrativa apaixonante com novos heróis e ameaças. O perigo começa com um ataque terrorista liderado pelo astuto e desprezado Jacob Pearce, interpretado por Sean Harris (Prometheus, Missão: Impossível – Fallout). Em meio ao caos, o oficial de proteção Vincent Taleb (Tewfik Jallab) e a agente do MIG Zara Taylor (Ritu Arya) embarcam em uma missão cheia de giros inesperados. À medida que investigam os acontecimentos, ambos descobrirão segredos obscuros que mudarão o curso da missão e impactarão suas vidas.

Valéria (Netflix)

Estreia da quarta temporada. Agora na casa dos trinta, as quatro amigas enfrentam novos desafios, e fica cada vez mais difícil se encontrar. Apesar de tudo, a amizade continua sendo um ponto de apoio fundamental para elas. Na temporada final, Valéria (Diana Gómez) precisa tomar uma decisão muito importante tanto para sua vida amorosa, escolhendo entre Víctor (Maxi Iglesias) e Bruno (Federico Aguado), quanto para sua carreira; Carmen (Paula Malia) encara a maternidade ao lado de Borja (Juanlu González), com todas as mudanças que um bebê traz; Nerea (Teresa Riott) busca o equilíbrio entre a vida profissional como freelancer e a estabilidade com Georgina (Mima Riera), e Lola (Silma López) tenta superar a crise dos 30 anos, ainda mais que Rai (José Pastor), o parceiro dela, está em uma etapa muito diferente da vida.

Sobrevivendo à Queda dos Black Hawks (Netflix)

Sobrevivendo à Queda dos Black Hawks conta a impressionante história real por trás do terror e heroísmo dos eventos que inspiraram o filme de grande sucesso de Ridley Scott, "Falcão Negro em Perigo". Com uma narrativa intensa e imersiva, além de entrevistas em primeira pessoa, a série mostra os dois lados da Batalha de Mogadíscio.

Um Amor de Cinema (Netflix)

Um Amor de Cinema é um romance sobre jovens que desejam encontrar o amor e seguir seus sonhos, superando traumas enquanto se descobrem e se inspiram mutuamente, vivendo momentos dignos de filme.