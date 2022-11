A Black Friday é uma das datas mais importantes para o comércio durante o ano. Mas em 2022, há um diferencial, já que a Copa do Mundo da FIFA 2022 acontece quase de maneira simultânea.

Esta é a primeira vez que o mês de novembro conta com o advento da Copa do Mundo juntamente com o dia da Black Friday. Assim, é possível aproveitar as promoções do comércio e se preparar para torcer no maior evento de futebol do mundo.



Quando é a Black Friday 2022?

A Black Friday 2022 acontece na sexta-feira 25 de novembro, mas diversos varejistas já oferecem produtos com descontos durante todo mês de novembro.

O que é Black Friday?

A Black Friday é um evento comercial, conhecido pelos descontos em produtos de diversas categorias, tanto em estabelecimentos físicos quanto em lojas online.

Copa do Mundo e Black Friday: o que os brasileiros estão comprando?

De acordo com uma pesquisa feita pelo Google e em parceria com a Offerwise, com a combinação da Copa do Mundo e a Black Friday, 19% dos brasileiros possuem a pretensão de comprar roupas e acessórios, enquanto 17% têm como intuito de gastar com moda esportiva.



No vestuário, por sua vez, muitas pessoas já se anteciparam, fazendo suas compras antes mesmo da Black Friday ter começado. A pesquisa apontou que 21% dos participantes da entrevista afirmam ter comprado roupas pensando na Copa do Mundo, enquanto grande parte dos entrevistados pretendia adquirir eletrodomésticos e TVs.

Desde TVs, eletrônicos e até mesmo vestuário, a Copa do Mundo possibilita uma nova demanda de produtos. Mas outro segmento que se destaca nesse período são os objetos de decoração na Black Friday 2022.

Como decorar a casa para a Copa com ofertas da Black Friday 2022?

Em época de Copa do Mundo, muitas pessoas aproveitam para reunir a família e torcer pela seleção brasileira. Nesses momentos, os itens de decoração ganham destaque nas salas das casas durante os jogos.

Diversos itens são bastante procurados durante o evento, e as casas pelo Brasil começam a dar destaque para as cores verde e amarelo.

No entanto, melhor do que comprar itens de decoração para a Copa do Mundo, é fazer isso pelo menor preço possível. Com a combinação da Black Friday com o maior evento de futebol do mundo, isso tornou-se uma realidade.

Diversos lojistas estão proporcionando grandes descontos, tanto nos estabelecimentos físicos, quanto nas plataformas online. Pela internet, alguns dos exemplos de lojas em que é possível adquirir esses itens com desconto são:

Nesse caso, para economizar ainda mais, é possível comparar os preços dos itens de decoração nas lojas físicas com as plataformas online. Assim, pode-se avaliar qual deles oferece as melhores ofertas da Black Friday durante a compra.

Além disso, outro fator deve ser considerado ao comprar itens de decoração para a Copa do Mundo pela internet: algumas lojas podem ter um maior prazo de entrega. Assim, pode acontecer de algumas compras não chegarem até o momento dos jogos. Fique atento às datas de entrega dos produtos, e considere esse fator na hora de adquiri-los.

Diversos itens de decoração podem ser comprados com desconto nas lojas. Em seu blog, algumas das recomendações feitas pela Shopee foram:

Bandeirinhas

Buzinas

Vuvuzelas

Cornetas

Toalha do Brasil

Bandeira do Brasil

Balões

Mas essa lista pode ir muito além dos objetos específicos de torcedor. Ela pode incluir tecidos para mesa de jantar e até mesmo equipamentos de som e vídeo para melhorar a experiência durante a Copa do Mundo.

As TVs, por exemplo, estão entre os itens mais procurados nas promoções da Black Friday de 2022.

Como comprar TV com desconto na Black Friday?

De acordo com a pesquisa do Google, em parceria com a Offerwise, 83% dos entrevistados declararam ter incluído as TVs nas listas de desejo para comprar durante a Black Friday e estavam pesquisando os preços desses produtos.

Nesse caso, é muito comum que as grandes empresas do varejo brasileiro disputem entre si para oferecer a melhor promoção da Black Friday aos seus consumidores, como é o caso de Casas Bahia, Magazine Luiza, Extra, Ponto Frio, Shoptime, etc.

Além de ser um meio para acompanhar os jogos da Copa do Mundo, os aparelhos de televisão podem ser um dos itens para deixar a sala de casa ainda mais bonita. No entanto, é preciso ficar muito atento para não cair em ciladas, sobretudo em compras online.

Alguns dos riscos de se comprar pela internet, por exemplo, é que existem sites falsos que se passam pelas grandes empresas do varejo, oferecendo descontos totalmente fora do padrão.

Ainda que a Black Friday possa oferecer descontos imperdíveis em diversos produtos, é válido desconfiar de algumas promoções muito exageradas.

Nesse caso, verifique se o site é de fato o oficial da loja ou de algum revendedor autorizado, pois, se a oferta estiver muito abaixo da realidade do produto, pode se tratar de um golpe aplicado em sites falsos, por exemplo.

No caso das promoções vistas nos sites oficiais e verdadeiros das grandes empresas, uma dica é verificar se de fato se trata de uma promoção, ou apenas uma tentativa da empresa de enganar o consumidor.



Algumas empresas aumentam o valor do produto antes do período da Black Friday, e depois baixam novamente ao preço anterior afirmando ter feito alguma promoção, quando, na verdade, se trata de um preço comum de mercado.

Para averiguar esse tipo de prática, é possível observar o histórico de preço dos produtos. Alguns sites que podem ajudar tanto na comparação dos valores de um item em diferentes lojas, quanto os preços anteriores praticados, são o Zoom e o Buscapé.

Nesses sites, pode-se encontrar diferentes categorias de produtos, como TVs, decoração, notebooks, celulares, eletrodomésticos e outros. Além disso, mostram algumas das melhores ofertas da Black Friday, assim como descontos e cashbacks que as empresas estão proporcionando.

Para comprar TVs com desconto usando o site Zoom, por exemplo, basta seguir os seguintes passos:

Em “categorias”, clicar em “TVs” e em “Ver mais TVs”;

Escolher uma faixa de desconto, que pode ser de 10% até 75%;

Selecionar o tamanho da tela e marca.

Ainda é possível selecionar tipo de tela, frequência máxima, conexões sem fio disponíveis, aplicativos instalados, dentre outras características. Dentro das possibilidades de oferta, pode-se organizar a lista na ordem de “menor preço”, “mais relevante”, “maior preço” e “melhor avaliado”.

Mas além de TVs e itens de decoração para a Copa do Mundo, sites como Zoom e Buscapé oferecem a comparação de diversos produtos para comprar na Black Friday, como celulares, fogões, ar-condicionado, geladeiras, notebooks, aparelhos de som e muitos outros.



Como surgiu a Black Friday?

A data da Black Friday surgiu nos Estados Unidos e sempre acontece na última sexta-feira do mês de novembro, uma semana após o feriado de Ação de Graças.

Quando começou a Black Friday no Brasil?

A primeira Black Friday no Brasil foi realizada em 2010. Cerca de 50 lojas do varejo nacional adotaram a data já utilizada nos Estados Unidos e conhecida pelo grande número de vendas de produtos com descontos.

Em suma, a pesquisa de preços pode ser a maior aliada do consumidor que de fato quer aproveitar as melhores promoções da Black Friday e torcer na Copa do Mundo com seus amigos e familiares.

