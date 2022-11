Esquenta Black Friday 2022: veja descontos que já estão valendo agora

A Black Friday 2022 se aproxima, e um número crescente de empresas decidiu antecipar as principais promoções da data, uma estratégia que costuma ser uma espécie de "esquenta" entre as principais varejistas.

Em meio à expansão do consumo online e a expectativa de movimentar pelo menos R$ 6,5 bilhões no e-commerce, diversas empresas passaram a desenvolver campanhas promocionais e oferecer algumas comodidades como frete grátis e combos de produtos e serviços antes mesmo da sexta-feira, 25 de novembro — data em que oficialmente acontece a Black Friday.

Veja descontos, dicas e outros conteúdos publicados pela EXAME sobre a Black Friday 2022!

Veja, abaixo, alguns exemplos de produtos que já estão com desconto em diferentes sites e lojas físicas ao longo do todo o mês de novembro.

Quais descontos já estão valendo na Black Friday 2022

Pizza com desconto na Black Friday

A Domino’s anunciou que vai oferecer descontos de 50% entre os dias 21 e 28 de novembro.

Eletrônicos com desconto antes da Black Friday

A Americanas iniciou o Esquenta Black Friday com um mês de antecedência, em 24 de outubro. Com produtos das lojas próprias e do marketplace, está oferecendo itens com até 80% de desconto e até 50% de cashback, pagando com a carteira digital Ame.

O Magazine Luiza também antecipou sua Black Friday, com descontos de até 80% e maior oferta de fretes grátis durante todo o mês de novembro. Mas, desde outubro, a varejista deu início à promoção "Troca Tudo", que incentiva clientes a susbtituírem seus aparelhos de televisão por um novo item com desconto.

O e-commerce de tecnologia e jogo KaBuM! também já oferece promoções antes mesmo da Black Friday. Entre os produtos que estão disponíveis com desconto estão:

Já a Dell oferece descontos progressivos durante o mês, com destaque para a semana da Black Friday, que vai de 21 a 28 de novembro. Entre os principais eletrônicos da Dell com desconto válidos para agora estão:

Notebooks

Monitores

Monitor Dell de 27” P2722H: de R$ 2.099 por R$ 1.699 (desconto de R$ 400);

Monitor Dell de 23.8” S2421HN: de R$ 1.399 por R$ 1.049 (desconto de R$ 350)



Acessórios

LEIA TAMBÉM: Quais empresas anteciparam a Black Friday e quanto oferecem em descontos



Black Friday antecipada da Amazon

Na Amazon, as promoções se estendem por diversas categorias, incluindo os eletrônicos. De 18 a 28 de novembro, clientes terão até 43% em Dispositivos Amazon e até 30% de desconto em Eletrônicos. Entre os principais produtos com descontos que estão valendo agora estão:

Dispositivos Amazon com até 43% de desconto em Dispositivos Amazon, como Echo Dot 4ª Geração; Echo Dot 3ª Geração; Echo Show 5 (2ª Geração); Echo Dot com relógio 4ª Geração; Fire TV Stick com controles de TV e Alexa e Fire TV Stick Lite com Alexa.

Eletrônicos com descontos de até 30% em produtos de marcas como Apple, JBL, Philips, Canon;

com descontos de até 30% em produtos de marcas como Apple, JBL, Philips, Canon; Computadores e Informática com até R$ 500 de desconto para produtos Acer, Lenovo, Dell, AOC;

com até R$ 500 de desconto para produtos Acer, Lenovo, Dell, AOC; Livros e eBooks com até 70% de desconto; promoção de 3 Livros por R$ 30; e cupom de 80% de desconto no seu 1º eBook; nos dias 24 e 25 de novembro, terão até 90% de desconto.

com até 70% de desconto; promoção de 3 Livros por R$ 30; e cupom de 80% de desconto no seu 1º eBook; nos dias 24 e 25 de novembro, terão até 90% de desconto. Cozinha: Eletroportáteis, panelas, organização e utensílios de cozinha, louças e mesa com até 50% de desconto em marcas como Tramontina, Mallory e Hamilton Beach.

Eletroportáteis, panelas, organização e utensílios de cozinha, louças e mesa com até 50% de desconto em marcas como Tramontina, Mallory e Hamilton Beach. Cuidados Pessoais e da Casa com até 30% de desconto em higiene bucal, limpeza da casa, fraldas e suplementos, em marcas como Pampers, Clear, Pompom e Comfort.

com até 30% de desconto em higiene bucal, limpeza da casa, fraldas e suplementos, em marcas como Pampers, Clear, Pompom e Comfort. Casa com até 50% de desconto em itens de ar e ventilação, decor, limpeza, organização, em marcas como Flash Limp, WAP, Oikos e Electrolux;

com até 50% de desconto em itens de ar e ventilação, decor, limpeza, organização, em marcas como Flash Limp, WAP, Oikos e Electrolux; Moda: Ofertas com até 40% de desconto até o dia 23 de novembro em moda íntima, bolsas femininas, mochilas óculos de sol, tênis casuais, calça jeans e relógios esportivos em marcas como Hanes, Colcci, HB, Rainha, e outras; até 50% de desconto nos dias 24 e 25 de novembro em chinelos, roupas íntimas, bolsas femininas e relógios das marcas Mash, Ipanema, Farm, Champion e mais; e até 40% de desconto a partir do dia 26 de novembro em tênis casuais, mochilas, calças jeans e relógios esportivos da Puma, Hering, Polo Wear, Wide e outras;

Ofertas com até 40% de desconto até o dia 23 de novembro em moda íntima, bolsas femininas, mochilas óculos de sol, tênis casuais, calça jeans e relógios esportivos em marcas como Hanes, Colcci, HB, Rainha, e outras; até 50% de desconto nos dias 24 e 25 de novembro em chinelos, roupas íntimas, bolsas femininas e relógios das marcas Mash, Ipanema, Farm, Champion e mais; e até 40% de desconto a partir do dia 26 de novembro em tênis casuais, mochilas, calças jeans e relógios esportivos da Puma, Hering, Polo Wear, Wide e outras; Beleza: Até 40% de desconto em perfumes, produtos de skincare e cabelos e maquiagem em marcas como Lola Cosmetics, NIVEA, Bio-Oil e L'Oréal Paris.

Até 40% de desconto em perfumes, produtos de skincare e cabelos e maquiagem em marcas como Lola Cosmetics, NIVEA, Bio-Oil e L'Oréal Paris. Alimentos e Bebidas com até 35% de desconto em lanches e doces, bebidas, molhos e condimentos e massas e grãos, das marcas Yo Pro, Red Bull, Heinz e Piraquê e descontos de até 30% em gin, whisky, cerveja e vinhos, dos rótulos Tanqueray, Johnnie Walker e Colorad;

com até 35% de desconto em lanches e doces, bebidas, molhos e condimentos e massas e grãos, das marcas Yo Pro, Red Bull, Heinz e Piraquê e descontos de até 30% em gin, whisky, cerveja e vinhos, dos rótulos Tanqueray, Johnnie Walker e Colorad; Video games com ofertas nas marcas Nintendo, XBOX e PlayStation;

com ofertas nas marcas Nintendo, XBOX e PlayStation; Casa Inteligente: Lâmpadas inteligentes, fechaduras inteligentes, tomadas inteligentes e interruptores inteligentes com até 40% de desconto, em marcas como Intelbras, Positivo e Elgin;

Lâmpadas inteligentes, fechaduras inteligentes, tomadas inteligentes e interruptores inteligentes com até 40% de desconto, em marcas como Intelbras, Positivo e Elgin; Ferramentas e Construção com descontos de até 35% em Ferramentas elétricas e manuais, chuveiros, itens para elétrica e iluminação, ventiladores de teto de marcas como Docol, Intelbras, Bosch e Sparta;

com descontos de até 35% em Ferramentas elétricas e manuais, chuveiros, itens para elétrica e iluminação, ventiladores de teto de marcas como Docol, Intelbras, Bosch e Sparta; Brinquedos e Jogos com até 20% de desconto em marcas como Mattel, Hasbro, LEGO e Galápagos, e até 30% de desconto nos dias 24 e 25;

com até 20% de desconto em marcas como Mattel, Hasbro, LEGO e Galápagos, e até 30% de desconto nos dias 24 e 25; Bebê: Até 25% de desconto em itens para bebês, incluindo brinquedos, higiene, segurança e passeio, de algumas marcas como Maxi-Cosi, Fisher-Price e Cosco;

Até 25% de desconto em itens para bebês, incluindo brinquedos, higiene, segurança e passeio, de algumas marcas como Maxi-Cosi, Fisher-Price e Cosco; Esportes e Aventura: Descontos de até 25% de desconto nas marcas Dream Fitness, Stanley e Acte;

Descontos de até 25% de desconto nas marcas Dream Fitness, Stanley e Acte; Papelaria e Escritório: Até 40% de desconto em marcas como Faber-Catell, Tilibra, Stabilo, BIC;

Até 40% de desconto em marcas como Faber-Catell, Tilibra, Stabilo, BIC; Pet Shop: Alimentos, brinquedos, itens de higiene e saúde com até 30% de desconto, em marcas como Nestlé Purin;

Alimentos, brinquedos, itens de higiene e saúde com até 30% de desconto, em marcas como Nestlé Purin; Jardim e Piscina: Até 45% de desconto em Jardinagem (lavadoras, pulverizadores, vasos), piscinas e produtos para o verão e itens para churrasco, de marcas como Mor, Tramontina, Vonder e Palisa;

Até 45% de desconto em Jardinagem (lavadoras, pulverizadores, vasos), piscinas e produtos para o verão e itens para churrasco, de marcas como Mor, Tramontina, Vonder e Palisa; Automotivo: Capacetes, baú para motos, cuidados com o carro e eletrônicos para carros com até 70% de desconto em marcas como Pro Auto, Bosch, Pro Tork e Thule;

Capacetes, baú para motos, cuidados com o carro e eletrônicos para carros com até 70% de desconto em marcas como Pro Auto, Bosch, Pro Tork e Thule; Instrumentos Musicais: Até 35% de desconto em produtos de marcas como Audio-Technica, Raveo, Giannini;

Até 35% de desconto em produtos de marcas como Audio-Technica, Raveo, Giannini; Vinis com até 70% de desconto.

Cosméticos em promoção

Marcas do Grupo Boticário, como a Beleza na Web, criaram a Black November, com desconto durante todo o mês que chegam a 85%.

A marca Boticário preparou uma seleção de mais de 700 produtos nas categorias de cuidados pessoais, faciais, perfumaria e maquiagem que serão vendidos com descontos de até 60%. As promoções são válidas entre os dias 18 e 27 de novembro. Veja mais descontos em cosméticos e produtos de beleza na matéria.

Colchões mais baratos na Black Friday

Desde o começo do mês, a Emma Colchões também trabalha com ofertas de até 65%. Produtos como os colchões Emma Original, Hybrid Premium e a Cama Baú têm percentuais de desconto que superam os 60%.

Passagens de ônibus

A ClickBus, marketplace de passagens rodoviárias, preparou contínuas promoções para o mês da Black Friday. Serão novas ofertas todos os dias com descontos de até 60%, e mais de R$ 450 mil em cupons ao longo do mês. Durante a semana da Black Friday, de 21 a 27 de novembro, os descontos podem chegar a 90%.

Cada dia desta semana será dedicado a uma possibilidade de viagem. Na segunda-feira (21), o foco será para passagens do tipo leito, em rotas selecionadas. Já

na terça-feira (22), a empresa está preparando uma seleção com as rotas mais populares de cidades do interior e litoral. Na quarta-feira (23), os descontos serão para as capitais brasileiras.

Na quinta-feira (24) os destaques estarão em rotas para destinos especiais de fim de ano e, da sexta-feira (25) a domingo (27), a ClickBus oferecerá descontos de até 90% nas rotas mais vendidas do ano.

Quando é a Black Friday?

A Black Friday 2022 acontece na sexta-feira 25 de novembro, mas diversos varejistas já oferecem produtos com descontos durante todo mês de novembro.

O que é Black Friday?

A Black Friday é um evento comercial, conhecido pelos descontos em produtos de diversas categorias, tanto em estabelecimentos físicos quanto em lojas online.

Como surgiu a Black Friday?

A data da Black Friday surgiu nos Estados Unidos e sempre acontece na última sexta-feira do mês de novembro, uma semana após o feriado de Ação de Graças.

Quando começou a Black Friday no Brasil?

A primeira Black Friday no Brasil foi realizada em 2010. Cerca de 50 lojas do varejo nacional adotaram a data já utilizada nos Estados Unidos e conhecida pelo grande número de vendas de produtos com descontos.

Quer saber como está o tráfego nos sites com ofertas da Black Friday 2022? Veja em tempo real no Black Friday Live Map Azion/EXAME

LEIA TAMBÉM

Boticário, Natura e mais: veja empresas de cosméticos com desconto na Black Friday 2022

Black Friday na Dafiti: bolsas por R$ 1 e descontos de até 70%