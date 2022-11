Como comprar pneu com desconto na Black Friday 2022?

A Black Friday 2022 possui diversas ofertas de pneus e outros itens automobilísticos, ampliando o leque de produtos com descontos na data.

O período da Black Friday 2022 é conhecido por oferecer produtos com descontos nas mais variadas áreas: eletrodomésticos, celulares, computadores, roupas, itens de beleza e higiene, entre outros.



Entretanto, muitas pessoas não sabem, mas é possível também comprar pneus na Black Friday: diversos estabelecimentos fazem promoções desses itens tão utilizados pelos condutores de automóveis.

Sendo assim, vale a pena conferir onde encontrar preços Black Friday para esses itens, alguns cuidados na hora de fazer a compra e outras peças importantes para o carro que estejam também em promoção. Veja abaixo:

7 lojas para comprar pneus na Black Friday

Antes de comprar, de fato, um pneu, vale a pena conferir em quais lojas é possível encontrar ofertas atrativas e realistas. Veja abaixo uma seleção de e-commerces confiáveis:

A Magazine Luiza é uma loja que atua tanto com vendas físicas quanto com e-commerce, sendo um dos principais nomes do varejo no Brasil. Vale a pena ficar de olho nas ofertas que essa loja oferece em todo o Black November.

A Magazine Luiza, por ser uma empresa negociada em bolsa, passa mais credibilidade ao comprador e tende a ser mais confiável.

O Mercado Livre também oferece diversos modelos de pneus através de seu marketplace. Nesse caso, é preciso confirmar se o vendedor é bem avaliado e se possui um bom histórico.

Vale notar que o Mercado Livre é uma empresa negociada em bolsa, com seu BDR disponível na bolsa brasileira. Isso faz com que essa loja tenha mais seriedade do que lojas pequenas e suspeitas.

A Submarino é uma empresa de e-commerce que oferece produtos em diversas áreas. Entre os setores, o automobilístico conta com oferta em diversos itens, como o de pneus.

O Carrefour, marca francesa de supermercados, possui diversas opções de pneus para seus compradores. As compras podem ocorrer tanto online quanto no estabelecimento físico na data Black Friday.

O Extra também é uma rede de supermercados que comercializa diversos produtos, entre eles os do setor automobilístico. Por isso, é possível achar diversas ofertas de pneus na Black Friday em seu site.

A Americanas também é um estabelecimento muito conhecido pelos consumidores, possuindo diversas promoções nesta data.

Vale notar que, pelo fato das lojas Americanas serem negociadas em bolsa com o ticker de negociação AMER3, ela tende a ser uma empresa mais confiável do que companhias menores.

O Ponto, antigo Ponto Frio, é um estabelecimento que vende diversos itens: eletrodomésticos, aparelhos celulares, entre outros. Dentre as opções, estão os pneus de automóveis, que possuem desconto Black Friday durante esse período.

Cuidados para comprar pneus na Black Friday

É preciso ter cuidado na hora de fazer as compras na Black Friday, tanto para não se exceder no orçamento quanto para não ser vítima de fraudes.

1. Planeje suas compras

Em primeiro lugar, o ideal é fazer uma lista dos itens desejados e pesquisar entre as diversas opções de estabelecimentos com desconto. Assim, é possível saber qual oferece as melhores condições.

Além disso, é importante verificar também o preço do frete e o prazo de entrega, pois estes podem impactar na decisão de compra. Algumas lojas só dão descontos com pagamentos à vista, então vale a pena prestar atenção nessa condição de pagamento também.

2. Cuidado com fraudes

Na Black Friday, é muito comum que pessoas vendam produtos fraudulentos ou apliquem golpes. Por isso, vale a pena ficar atento para sites suspeitos ou sem histórico no Reclame Aqui.

Além disso, é importante prestar atenção para ofertas exageradas, com produtos muito mais baratos do que o comum.

Claro que pode ser uma queima de estoque ou algo similar, mas também pode ser indício de que há algum problema com a oferta.

3. Fique atento ao prazo de devolução

O direito do consumidor permite que o comprador devolva seus produtos em até 7 dias a partir do recebimento do produto.

Sendo assim, se os pneus vierem com algum tipo de problema, é possível devolvê-los, recebendo o valor integral dos produtos de volta (inclusive o frete).

Além disso, caso o item venha com algum problema, é possível também optar pela troca, que também deve ser arcada pelo vendedor. Por isso, vale a pena checar a integridade dos pneus comprados.

Outros itens de automóvel em oferta na Black Friday

De fato, pneus não são os únicos itens que donos de carros e motocicletas podem encontrar na oferta Black Friday.

Veja abaixo uma lista de outros itens em promoção nessa data comemorativa:

Carros e Motocicletas

Em primeiro lugar, os próprios carros e motocicletas podem ser comprados com desconto Black Friday, pois diversas concessionárias fazem descontos nesse período do ano.

De fato: sejam novos, seminovos ou usados, muitas empresas aproveitam essa época do ano para fazerem ofertas exclusivas, com descontos, facilidades no pagamento e parcelamento, além de bônus, como desconto na pintura ou acessórios opcionais do automóvel.

Jogo de Rodas

Além dos pneus, é possível encontrar diversos jogos de rodas com preços promocionais Black Friday. É possível achar modelos das mais diversas marcas.

Esse tipo de compra é ideal para quem deseja trocar o aro de seu automóvel ou personalizar o design do seu carro e deixá-lo mais atraente.

Bateria de Carro

Baterias de carro são fundamentais, de fato. Além disso, elas tendem a ser caras, dependendo da marca que o motorista escolhe.

Por isso, aproveitar uma promoção de Black Friday pode ser positivo para quem quer trocar a sua bateria gastando menos dinheiro. Diversos e-commerces, por exemplo, oferecem esse item com desconto nesse período promocional.

Óleo para motor

Ter óleo para motor é fundamental para as manutenções preventivas do automóvel e ajuda a evitar problemas que venham a aparecer no motor.

Na Black Friday, é possível encontrar ofertas em diversas lojas com os mais variados tipos de motores. Entretanto, é importante ficar atento para a qualidade do item e para qual é o tipo mais apropriado de óleo para cada automóvel.

Lanternas e Faróis

Cada carro possui as lanternas e faróis apropriados para o seu modelo. E, dependendo do modelo do usuário, encontrar essas peças pode ser difícil e caro.

Portanto, aproveitar a Black Friday pode ser positivo para quem deseja trocar suas lanternas gastando um pouco menos. Existem diversas promoções e é preciso avaliar quais as mais benéficas.

Quando é a Black Friday?

A Black Friday 2022 acontece na sexta-feira 25 de novembro, mas diversos varejistas já oferecem produtos com descontos durante todo mês de novembro.

O que é Black Friday?

A Black Friday é um evento comercial, conhecido pelos descontos em produtos de diversas categorias, tanto em estabelecimentos físicos quanto em lojas online.

Como surgiu a Black Friday?

A data da Black Friday surgiu nos Estados Unidos e sempre acontece na última sexta-feira do mês de novembro, uma semana após o feriado de Ação de Graças.

Quando começou a Black Friday no Brasil?

A primeira Black Friday no Brasil foi realizada em 2010. Cerca de 50 lojas do varejo nacional adotaram a data já utilizada nos Estados Unidos e conhecida pelo grande número de vendas de produtos com descontos.

