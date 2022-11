Black Friday Amazon: veja 35 produtos com até 70% de desconto

A Black Friday chegou e a Amazon está com mais de 25 mil produtos em oferta, com até 70% de desconto em dezenas de categorias. As ofertas vão durar até o dia 28 de novembro.

Pela primeira vez, a marca fará uma Black Friday com 48 horas de duração. As promoções começam a partir da meia-noite do dia 24 de novembro e terminam às 23h59 do dia 25 de novembro.

Assinantes do Amazon Prime contam com frete grátis para todo o Brasil em produtos elegíveis, sem valor mínimo de compra. Os demais clientes contam com entrega gratuita nas compras acima de R$ 129 em todos os produtos enviados pela Amazon.

Veja descontos, dicas e outros conteúdos publicados pela EXAME sobre a Black Friday 2022!

Promoção Black Friday Amazon

Dispositivos Amazon

Black Friday 2022: confira 90 produtos e serviços com até 80% de desconto

Livros

Entretenimento

Bens de consumo

Qual é o melhor horário para comprar na Black Friday 2022?

Casa e Garagem

Eletrônicos

10 celulares com desconto na Black Friday 2022

Acessórios pessoais

5 modelos de Smart TV em oferta na Black Friday para ficar atento

Estes são os cinco produtos mais procurados na Black Friday, segundo o Google

Quando é a Black Friday?

A Black Friday 2022 acontece na sexta-feira 25 de novembro, mas diversos varejistas já oferecem produtos com descontos durante todo mês de novembro.

O que é Black Friday?

A Black Friday é um evento comercial, conhecido pelos descontos em produtos de diversas categorias, tanto em estabelecimentos físicos quanto em lojas online.

Como surgiu a Black Friday?

A data da Black Friday surgiu nos Estados Unidos e sempre acontece na última sexta-feira do mês de novembro, uma semana após o feriado de Ação de Graças.

Quando começou a Black Friday no Brasil?

A primeira Black Friday no Brasil foi realizada em 2010. Cerca de 50 lojas do varejo nacional adotaram a data já utilizada nos Estados Unidos e conhecida pelo grande número de vendas de produtos com descontos.