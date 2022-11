Cloudwalk se torna instituição de pagamento e agora emite moeda eletrônica

De olho na revolução do ecossistema de pagamentos, a CloudWalk, dona da InfinitePay, acaba de receber a autorização do Banco Central (Bacen) para operar como instituição de pagamento. Agora, a fintech poderá expandir a oferta de produtos e serviços financeiros para mais de 300 mil empreendedores e 500 mil consumidores no Brasil, podendo atuar como emissora de moeda eletrônica e de instrumento pós-pago, além de credenciadora.

A companhia tem investido na criação de novos produtos para o seu portfólio de soluções financeiras a fim de ajudar ainda mais o pequeno e médio empreendedor brasileiro, democratizando o acesso a serviços mais justos e seguros.

“Estamos muito satisfeitos com a nova licença aprovada pelo Banco Central. Esse é um marco de sucesso e reconhecimento da jornada da CloudWalk, que trabalha incansavelmente para revolucionar o sistema financeiro brasileiro e global", afirma Pablo de Mello, sócio & CCO da companhia.

Junto à InfinitePay, lojistas brasileiros têm acesso rápido ao InfiniteCash, que já emprestou mais de R$ 25 milhões via DeFi de forma muito prática em apenas 2 cliques utilizando como base de cálculo e cobrança os recebíveis do cliente, eliminando solicitações de cheque especial em bancos tradicionais.

“A nossa maior missão é inovar e trazer soluções diferenciadas para os nossos clientes. Queremos ser a principal solução financeira para pequenas e médias empresas brasileiras empreenderem. Essa licença também chega em um momento oportuno para expandirmos o InfiniteCash para outros grupos, como os consumidores”, diz Pablo.

