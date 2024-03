CloudWalk chega a receita de R$ 1,5 bilhão e mira expansão para os EUA

A fintech brasileira CloudWalk, que controla a InfinitePay, está em boa fase. Nesta quinta-feira, 7, a companhia apresentou resultados financeiros de 2023 com números robustos: triplicou a base de clientes em 2023, chegando a 1,1 milhão de usuários, e encerrou o ano com receita bruta de R$ 1,55 bilhão, alta de 41% sobre o ano passado.om um crescimento de 41% em sua receita, atingindo o marco de R$ 1,55 bilhão.

O maior trunfo da CloudWalk para está marca foi expandir as funcionalidades de sua plataforma InfinitePay, incorporando serviços como concessão de crédito, gestão de vendas, e soluções de pagamento instantâneo, culminando no aumento de sua base de usuários.

Uma importante inovação introduzida pela empresa foi a tecnologia "Tap to Pay", que permite aos smartphones funcionarem como terminais de pagamento sem contato, marcando um avanço significativo na conveniência dos pagamentos digitais. Esta solução pioneira no Brasil contribuiu para um aumento substancial na base de clientes da InfinitePay, além de proporcionar uma economia significativa para os usuários ao eliminar a necessidade de adquirir terminais de pagamento físicos.

Além disso, a CloudWalk lançou o InfiniteNitro, um serviço que oferece aos comerciantes a opção de liquidez imediata de vendas, uma vantagem competitiva importante em relação aos padrões de mercado. A iniciativa reforça a posição da InfinitePay como uma plataforma financeira integrada, destinada a atender às necessidades diversificadas de pequenas e médias empresas.

A expansão da presença da fintech por todo o território nacional foi outro marco importante, alcançando 100% das cidades brasileiras.

No passo seguinte, a empresa quer internacionalizar. Para tal, a CloudWalk anunciou sua expansão para os Estados Unidos, com planos de introduzir seu aplicativo Jim.com em cidades-chave, integrando recursos de inteligência artificial e pagamento instantâneo.

“A estratégia marcará o nosso primeiro passo em direção a construção de uma rede global de pagamentos. Seguiremos dedicados na missão de entregar as soluções financeiras mais inovadoras para empreendedores e donos de negócio ao redor do mundo. Nós estamos mais animados do que nunca com o que está por vir”, diz Luis Silva, fundador e CEO da CloudWalk.