De hábito diário a objeto de desejo: como a Nespresso transformou o café em luxo com suas cápsulas?

Saber inovar vale ouro. É o destaque pelo pioneirismo que transforma mercados, alavanca profissionais, estabelece tendências e torna as empresas inesquecíveis. O medo do risco e das mudanças, por sua vez, é o que leva as corporações ao esquecimento total em meio à estagnação no mercado.

Mas são poucas as empresas que sabem como inovar. E a Nespresso é uma delas. A marca foi capaz de mudar uma indústria e a forma como as pessoas consomem café com uma ideia simples, mas inovadora e assertiva.

Como a inovação da Nespresso mudou uma indústria?

Criada em 1986, a Nespresso nasceu com a proposta de oferecer aos clientes a experiência de tomar um café com a qualidade das cafeterias, mas sem precisar sair de casa. Para isso, desenvolveram um sistema de doses individuais de café encapsulado e máquinas que poderiam ser operadas por qualquer pessoa.

A marca começou com um portfólio enxuto: eram apenas quatro variedades de café e duas máquinas. Mas foi suficiente para começar uma revolução. Pela primeira vez, os apaixonados por café puderam preparar uma xícara da bebida com alta qualidade, mas com a simplicidade de apertar apenas alguns botões.

É claro que, como toda inovação, levou tempo para o mercado se familiarizar com a novidade. Afinal, até o final da década de 1980, o consumo de café em casa envolvia apenas métodos tradicionais (como o café coado), que muitas vezes não alcançavam a qualidade das cafeterias. Mas logo a ideia inovadora da Nespresso começou a atrair olhares de consumidores e da concorrência.

Qual o segredo da Nespresso?

A ideia de desenvolver cápsulas individuais teve um grande impacto na indústria do café. Dados da Associação Brasileira da Indústria de Café revelam que esse modo de preparo é o quinto mais comum entre os brasileiros.

Para especialistas, a Nespresso não apenas criou um novo segmento de mercado lucrativo e que dita tendências na indústria, mas elevou as expectativas dos consumidores em relação à qualidade do café caseiro.

Segundo eles, é difícil afirmar qual o segredo da inovação da Nespresso. No entanto, sua estratégia de marketing baseada no luxo e exclusividade pode ser um dos fatores responsáveis pela empresa ter se firmado como uma das maiores referências no mercado de café. Não à toa, o embaixador global da marca é o ator George Clooney – símbolo da sofisticação.

A história da Nespresso é um ótimo exemplo de como a inovação, quando feita de forma inteligente e assertiva, pode transformar uma indústria inteira.

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME.