TikTok Shop ganha app próprio em quatro países; Brasil fica de fora

TikTok Shop: aplicativo próprio de compras está disponível em quatro países do Sudeste Asiático (Montagem)
Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 6 de novembro de 2026 às 16h00.
Última atualização em 6 de novembro de 2026 às 16h12.
O TikTok Shop disponibilizou um aplicativo próprio para compras em Singapura, Malásia, Tailândia e Filipinas, mantendo vídeos e transmissões ao vivo como canais de venda. No Brasil, o serviço opera dentro do aplicativo principal desde 8 de maio de 2025, sem previsão divulgada para a chegada do app independente. Segundo a empresa, os recursos incluem recomendações de produtos, pagamento integrado e atendimento 24 horas por dia.
O TikTok Shop ganhou um aplicativo próprio para compras, separado da rede social, com disponibilidade em Singapura, Malásia, Tailândia e Filipinas. O novo app reúne ferramentas de comércio eletrônico e mantém vídeos curtos e transmissões ao vivo como canais de venda.
No Brasil, o TikTok Shop funciona dentro do aplicativo principal desde maio de 2025, conforme o anúncio oficial da empresa. Ainda não há previsão divulgada para a chegada do aplicativo independente ao país.
A novidade, identificada pelo consultor de redes sociais Matt Navarra, foi noticiada em 5 de novembro. As listagens oficiais confirmam versões para iPhone e Android.
Segundo a descrição publicada pelo TikTok nas lojas de aplicativos, a plataforma oferece recomendações de produtos, compras por vídeos e lives, pagamento dentro do app, acompanhamento de pedidos e atendimento ao cliente 24 horas por dia.
A empresa também anuncia ofertas exclusivas, promoções de frete grátis e benefícios para a primeira compra. A descrição não detalha todas as condições dessas vantagens, que não devem ser entendidas como descontos ou entregas gratuitas garantidos para qualquer pedido.O aplicativo cria um acesso próprio às compras do TikTok Shop, mas preserva vídeos e lives na experiência de consumo.
A disponibilidade identificada se concentra nos quatro países do Sudeste Asiático. O TikTok ainda não esclareceu publicamente se a iniciativa é um teste regional nem apresentou um calendário de expansão. Em reportagem de 5 de novembro, o Meio & Mensagem informou que a empresa não havia respondido à pergunta sobre uma possível chegada ao Brasil.
A App Store lista o português entre os idiomas do aplicativo. Isso, por si só, não confirma um lançamento brasileiro: a tradução da interface e a liberação em um mercado são informações diferentes.Não há anúncio de substituição da loja dentro do TikTok pelo novo aplicativo, nem data confirmada de lançamento no Brasil.
Na operação brasileira, os usuários podem comprar produtos marcados em vídeos, durante transmissões ao vivo e nas vitrines de marcas e criadores. O programa de afiliados conecta vendedores a criadores que recebem comissões pela divulgação de produtos, segundo o TikTok.
O novo app aparece enquanto a empresa amplia sua operação de comércio eletrônico. Em junho, o TikTok informou que o GMV médio diário no Brasil cresceu 102 vezes no primeiro ano. O indicador mede o valor bruto das mercadorias vendidas, não a receita da plataforma, e o número foi divulgado pela própria companhia.
Para quem já compra pela rede social, os cuidados incluem verificar o vendedor e evitar pagamentos por links externos enviados em mensagens ou comentários. A EXAME reúne orientações para comprar em lives e identificar sinais de fraude.
Sim. Há um aplicativo destinado às compras, além da experiência de comércio eletrônico integrada à rede social.
A disponibilidade identificada é em Singapura, Malásia, Tailândia e Filipinas, no Sudeste Asiático.
Sim. O TikTok Shop possui listagens oficiais na Google Play e na App Store dos mercados atendidos.
A empresa ainda não divulgou uma data. No Brasil, o serviço de compras funciona dentro do TikTok desde 8 de maio de 2025.
Não há anúncio de substituição. A criação do aplicativo separado não confirma o encerramento da área de compras da rede social.
Recomendações de produtos, vídeos, lives, pagamento, rastreamento de pedidos e suporte, além de ofertas sujeitas às condições de cada promoção.