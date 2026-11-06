TikTok Shop ganha app próprio em quatro países; Brasil fica de fora

O TikTok Shop ganhou um aplicativo próprio para compras, separado da rede social, com disponibilidade em Singapura, Malásia, Tailândia e Filipinas. O novo app reúne ferramentas de comércio eletrônico e mantém vídeos curtos e transmissões ao vivo como canais de venda.

No Brasil, o TikTok Shop funciona dentro do aplicativo principal desde maio de 2025, conforme o anúncio oficial da empresa. Ainda não há previsão divulgada para a chegada do aplicativo independente ao país.

A novidade, identificada pelo consultor de redes sociais Matt Navarra, foi noticiada em 5 de novembro. As listagens oficiais confirmam versões para iPhone e Android.

O que o novo aplicativo oferece

Segundo a descrição publicada pelo TikTok nas lojas de aplicativos, a plataforma oferece recomendações de produtos, compras por vídeos e lives, pagamento dentro do app, acompanhamento de pedidos e atendimento ao cliente 24 horas por dia.

A empresa também anuncia ofertas exclusivas, promoções de frete grátis e benefícios para a primeira compra. A descrição não detalha todas as condições dessas vantagens, que não devem ser entendidas como descontos ou entregas gratuitas garantidos para qualquer pedido.

O aplicativo cria um acesso próprio às compras do TikTok Shop, mas preserva vídeos e lives na experiência de consumo.

Há previsão de lançamento no Brasil?

A disponibilidade identificada se concentra nos quatro países do Sudeste Asiático. O TikTok ainda não esclareceu publicamente se a iniciativa é um teste regional nem apresentou um calendário de expansão. Em reportagem de 5 de novembro, o Meio & Mensagem informou que a empresa não havia respondido à pergunta sobre uma possível chegada ao Brasil.

A App Store lista o português entre os idiomas do aplicativo. Isso, por si só, não confirma um lançamento brasileiro: a tradução da interface e a liberação em um mercado são informações diferentes.

Não há anúncio de substituição da loja dentro do TikTok pelo novo aplicativo, nem data confirmada de lançamento no Brasil.

Como funciona o TikTok Shop no Brasil

Na operação brasileira, os usuários podem comprar produtos marcados em vídeos, durante transmissões ao vivo e nas vitrines de marcas e criadores. O programa de afiliados conecta vendedores a criadores que recebem comissões pela divulgação de produtos, segundo o TikTok.

O novo app aparece enquanto a empresa amplia sua operação de comércio eletrônico. Em junho, o TikTok informou que o GMV médio diário no Brasil cresceu 102 vezes no primeiro ano. O indicador mede o valor bruto das mercadorias vendidas, não a receita da plataforma, e o número foi divulgado pela própria companhia.

Para quem já compra pela rede social, os cuidados incluem verificar o vendedor e evitar pagamentos por links externos enviados em mensagens ou comentários. A EXAME reúne orientações para comprar em lives e identificar sinais de fraude.