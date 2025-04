Collab da Braé, de cosméticos, vende 25% da meta mensal em apenas 48 horas

Nos últimos anos, os influenciadores digitais se consolidaram como protagonistas em estratégias de marketing no setor de beleza. Marcas têm utilizado esses profissionais não apenas como “faces” de campanhas, mas como cocriadores de produtos, o que permite maior engajamento com o público e fortalece a relação com as comunidades que seguem essas personalidades.

A Braé, marca de cosméticos premium, tem se destacado nesse campo, especialmente com o lançamento de produtos desenvolvidos em parceria com influenciadoras.

Braé deu um passo decisivo na sua estratégia ao lançar sua primeira colaboração formal com uma influenciadora, a empresária e digital influencer Ana Paula Siebert. A linha, composta por um creme capilar, teve boas vendas logo após o lançamento, em março deste ano, com vendas que somaram R$ 5 milhões em apenas 48 horas.

Esse número representou cerca de um quarto do faturamento mensal médio da empresa, superando as expectativas iniciais e evidenciando o potencial da estratégia de collabs para alcançar um público ainda mais amplo.

Renato Antunes, fundador da Braé, compartilhou sua surpresa com o desempenho da collab: “A gente vendeu em 48 horas R$ 5 milhões, o que representou um quarto do nosso faturamento médio mensal. Para a gente, foi um sucesso impressionante, e esgotou muito rápido.”

A parceria com Ana Paula Siebert é um exemplo claro de como a Braé tem aproveitado o poder das redes sociais e o engajamento de influenciadores para ampliar sua base de consumidores. “A Ana Paula tem uma comunidade real, ela não é apenas uma influenciadora, ela tem um carinho genuíno pela nossa marca. Isso fez toda a diferença”, explica Antunes.

Por dentro da estratégia

A estratégia de colaborações da Braé, que começou com a linha com Ana Paula Siebert, visa não só ampliar as vendas, mas também criar produtos que atendam especificamente aos interesses e necessidades dos seguidores da influenciadora. Para Antunes, as collabs funcionam como uma forma de testar novos mercados e reduzir custos de aquisição de clientes (CAC).

A collab nasceu como uma tendência mundial, e temos visto grandes marcas se aproveitando disso, como a Nike com a Skims, marca da influenciadora Kim Kardashian, por exemplo. A estratégia não é só ampliar a visibilidade, mas também entrar em novos nichos", afirma o empresário.

Antunes foi claro ao destacar o cuidado no processo de desenvolvimento do produto. “Desde o começo, Ana Paula estava envolvida em tudo. Ela testou as fórmulas, ajudou a escolher a fragrância, participou do design das embalagens. Foi uma parceria de longo prazo, com mais de 12 meses de trabalho até o lançamento”, diz.

“Ela tem uma base de fãs leal, e isso foi crucial para o sucesso. Foi um lançamento muito esperado, e nós ficamos surpresos com a velocidade das vendas.”

A história da Braé

A Braé foi fundada por Renato Antunes em 2015, com o objetivo de levar ao mercado cosméticos de alta performance que celebrassem a experiência brasileira de cuidados capilares. Antunes, formado em engenharia e com experiência no comércio exterior, fundou a empresa nos Estados Unidos depois de identificar uma oportunidade de oferecer produtos que atendem à demanda crescente por cuidados capilares das mulheres americanas, inspirados nos tratamentos capilares brasileiros.

“Meu objetivo sempre foi criar produtos que atendam a uma necessidade genuína das pessoas, e ao mesmo tempo trazer um pedaço da experiência brasileira para elas. O Brasil é uma referência mundial em cuidados capilares, e as pessoas lá fora querem saber qual é o segredo dos cabelos das brasileiras”, explica Antunes.

O nome "Braé" é uma abreviação de “Brazilian Experience”, refletindo a inspiração de Antunes nas práticas brasileiras de cuidados com o cabelo, que são amplamente reconhecidas por sua eficácia.

O primeiro grande lançamento da marca foi o Bond Angel, um tratamento inovador para proteger os fios durante a descoloração, que rapidamente se tornou um best-seller.

Esse sucesso inicial consolidou a marca no mercado e, em 2016, Antunes decidiu expandir a operação para o Brasil, onde viu a oportunidade de ganhar relevância rapidamente.

“Quando chegamos ao Brasil, percebemos que não havia produtos no mercado com a qualidade que oferecíamos. Então, nosso foco foi no mercado brasileiro, que já é um laboratório natural para os cuidados capilares”, diz Antunes.

Com o tempo, a Braé se consolidou como uma marca premium no mercado de cosméticos capilares, especialmente entre os profissionais de beleza. A empresa fez sua entrada no mercado brasileiro com a venda de produtos direcionados a cabeleireiros, utilizando uma estratégia de marketing focada na comunicação com esses profissionais renomados.

“Sempre apostamos muito na comunicação com os cabeleireiros. Eles são a porta de entrada para os nossos produtos no Brasil. Quando os profissionais aprovam, é um sinal claro de que estamos indo na direção certa”, explica Antunes.

Em 2017, a Braé expandiu seu portfólio para o consumidor final, com o lançamento da linha home care, permitindo que os clientes levassem para casa os produtos usados nos salões de beleza.

Além disso, a marca passou a oferecer uma linha mais acessível, a Braé Stages, que tem se mostrado um grande sucesso. “Com a linha Stages, conseguimos alcançar um público novo, especialmente da classe C. Foi uma forma de democratizar o acesso a produtos de qualidade”, afirma Antunes.

O futuro

Para 2025, a Braé tem planos de continuar sua trajetória de crescimento. A empresa espera ampliar sua presença em pontos de venda. Além disso, a marca segue apostando na linha Stages como uma das principais apostas para o futuro, além de continuar seu trabalho de expansão internacional, especialmente na América Latina.

A marca também vai investir em novas colaborações e ampliar o foco em canais digitais, com o crescimento do e-commerce e da rede de afiliados. A meta é aumentar a base de clientes e fortalecer a presença da Braé no mercado de cosméticos, mantendo sua proposta de inovação e qualidade premium, com um portfólio cada vez mais diversificado.

“Nosso foco em 2025 é continuar expandindo, mas de forma estratégica. Queremos fortalecer nossa presença no Brasil antes de partir para novos mercados internacionais”, diz Antunes.