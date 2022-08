Braé traz Rafael Bertolucci para quadro executivo e aposta em novas linhas para dobrar faturamento

Com 22 anos de estrada, o cabeleireiro Rafael Bertolucci é responsável por cortes e mechas de celebridades, como o cantor Michel Teló e a atriz Thaís Fersoza, e pela formação de mais de 20 mil profissionais. Toda essa bagagem chega agora à Braé, marca premium de produtos para cabelo.

A empresa acaba de anunciar o profissional como o mais novo integrante de seu conselho consultivo. Com sua chegada e o lançamento de novos produtos, a Braé prevê dobrar o faturamento de 2023 em relação a este ano, prevê seu fundador e CEO, Renato Antunes.

Na condição de primeiro membro externo do conselho, Bertolucci levará novos pontos de vista às reuniões. “Ele pode trazer o olhar de fora da bolha, dizendo o que pensa, sem conflito de interesses”, afirma Antunes. “Como marca que nasceu nos salões, queremos conhecer a vida e a dor dos cabeleireiros, e ninguém melhor para fazer isso do que Rafael, porta-voz de uma comunidade de 500 mil profissionais.”

Bertolucci concorda – e enxerga o convite como uma oportunidade para contribuir, inclusive, por meio das dificuldades que já encontrou pelo caminho. “Vou levar minha experiência para dentro da indústria, que muitas vezes tem produtos concebidos, formulados e testados por técnicos, cientistas, marketeiros e executivos, mas não por cabeleireiros”, diz o profissional.

Paralelamente à nova função, ele continuará em sua bancada, cortando, colorindo e ensinando novas técnicas a colegas, com cursos presenciais e em sua plataforma de educação online, disponível em mais de 30 países.

As novas linhas da Braé

Na busca de novas ideias, o novo conselheiro já começa a arrumar as malas. Neste semestre, ele viaja à Itália para conhecer uma fábrica de colorantes com a missão de ajudar no desenvolvimento da primeira linha de coloração da marca.

Também para este ano, a empresa prevê o lançamento de uma fragrância para cabelos e de uma linha para cachos.

Loja conceito em Nova York

Fundada em Miami em 2015, a Braé tem sede em São Paulo e atua em nove países, com exportações para destinos como Inglaterra, Canadá, Espanha, Catar e Rússia.

Um grande destaque no exterior é a loja de Nova York, onde clientes podem tanto comprar produtos para levar para casa com mudar o visual dos cabelos lá mesmo, com cortes e colorações.

No Brasil, 60% das vendas da empresa são destinadas ao consumidor final, que encontram os produtos em lojas especializadas em produtos de beleza, como Sephora, na loja própria online e em salões de beleza. Os outros 40% dizem respeito às linhas para uso profissional.

Para a divulgação, a Braé investe forte nas redes sociais, com um time de influenciadoras de madeixas bem cuidadas – entre elas, a cantora Claudia Leite, a apresentadora Ticiane Pinheiro e as atrizes Cláudia Raia e Debora Secco. Clique aqui para acompanhar as novidades da marca no Instagram.