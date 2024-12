Galisteu, afiliados e descontaços: a receita da Braé para crescer 160% na Black Friday

Em 2024, a Braé conseguiu alcançar um crescimento de 160% nas vendas durante a Black Friday. Neste ano, a fabricante de cosméticos faturou 26 milhões de reais na temporada de descontos.

Para isso, a Braé adotou uma estratégia agressiva de descontos, parcerias com influenciadores e uma atuação direta com seu público-alvo através de canais digitais.

A marca fez da data um evento de vendas, com descontos que chegaram até 70% em seus produtos mais procurados, como shampoos, máscaras de hidratação e óleos capilares.

Além disso, ampliou a presença em plataformas de e-commerce e fortaleceu sua rede de afiliados, uma aposta no marketing de performance.

A campanha contou com mais de 25 grandes influenciadores, como Adriane Galisteu, Deborah Secco, Rafa Kalimann e Paolla Oliveira, além de personalidades como Gabi Brandt e Gil do Vigor.

Aproximadamente 50 criadores de conteúdo geraram material para incentivar a experimentação dos produtos, enquanto mais de 1.500 afiliados divulgaram as promoções exclusivas da marca em suas redes sociais, o que representou 15% de todo o faturamento da empresa.

A Braé também implementou uma estratégia de fidelização para seus clientes mais recorrentes, com ofertas exclusivas e condições diferenciadas de pagamento.

A marca anunciou ações específicas para quem já havia comprado anteriormente, além de manter o foco em canais de venda próprios, como seu site e redes sociais.

Quem é a Braé?

Fundada em 2015, pelo empreendedor paulista Renato Antunes, a Braé é uma marca de cosméticos voltada para o cuidado capilar. O portfólio inclui shampoos, cremes, óleos e máscaras de hidratação.

A empresa opera principalmente por meio de seu e-commerce e de parcerias com salões de beleza e revendedores autorizados, e tem investido cada vez mais em sua presença física com lojas próprias.

O foco da marca é oferecer soluções para diferentes tipos de cabelo, com fórmulas inovadoras e ingredientes como óleos e proteínas, que prometem resultados rápidos e duradouros.

Com 50 produtos no portfólio, a Braé atende tanto ao mercado de cosméticos de consumo direto quanto aos salões de beleza.

Quem é o empreendedor

Nascido em Sorocaba, no interior paulista, Antunes está à frente da Braé Hair, uma empresa de tratamentos capilares aberta em 2015.

Formado em engenharia, Antunes construiu carreira como gerente de comércio exterior de empresas do setor de higiene e beleza em Miami.

A decisão de empreender veio após a constatação das queixas sobre tratamentos para descoloração de cabelos da época.

"Me juntei a especialistas e coloração para montar uma fórmula que eu pudesse garantir uma cor bacana sem detonar o cabelo da cliente", diz ele.

A pegada da Braé é oferecer às estrangeiras um pouco da experiência das brasileiras de cuidados capilares. Daí o nome da empresa, uma abreviação de Brazilian experience.

O Brasil é um laboratório mundial para quem cuida de cabelos. A miscigenação e as condições climáticas favorecem uma diversidade única dos fios. Só aqui é possível encontrar cachos com formatos diferentes.

Patenteada, a receita da fórmula é um segredo guardado por ali com um zelo semelhante ao dos ingredientes da Coca-Cola.

Aberta em Miami, onde Antunes passava boa parte do tempo na ocasião, a Braé começou vendendo produtos para profissionais de beleza nos Estados Unidos. O resultado foi ok, mas Antunes tinha a sensação de estar deixando dinheiro na mesa.

"No Brasil, fonte de inspiração para a Braé desde o início, ninguém tinha um produto de hidratação para tratamentos de descoloração tão bom quanto o que havíamos desenvolvido", diz ele.

"Estava ali um mercado mais fácil para ganhar escala e relevância rápido."

A Braé não demorou para atrair um público fiel. “A ideia sempre foi simplificar a compra de cosméticos para o consumidor final e oferecer produtos que entregassem o que prometeram”, afirma Antunes.

Hoje, a empresa tem linhas específicas para venda em grandes magazines como C&A, Renner e Riachuelo.

O empresário se orgulha do fato de que a Braé é uma das poucas marcas do mercado de cosméticos que consegue garantir um ciclo de produção 100% nacional, o que proporciona mais competitividade frente a empresas que dependem de fornecedores estrangeiros.

Perspectivas para a Braé

A Braé é uma das principais marcas de cosméticos do segmento de hair care, com presença em 26 países, mais de 25 mil salões de beleza e 5 mil lojas multimarcas. No Brasil, a empresa também conta com 12 quiosques nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo.

Após o crescimento de 160% nas vendas durante a Black Friday de 2024, a marca planeja expandir sua linha de produtos e investir ainda mais na diversificação do portfólio.

Para 2025, a expectativa é ampliar sua atuação em mercados internacionais, especialmente na América Latina, onde os produtos brasileiros estão ganhando popularidade.

Além disso, a empresa continuará apostando no e-commerce e em sua rede de afiliados como principais canais de vendas.

A ideia é aumentar ainda mais a presença nas redes sociais, já que o marketing digital tem sido uma das principais alavancas para o crescimento da marca.

As parcerias com influenciadores devem ser ampliadas, já que, segundo Antunes, "a presença digital tem sido crucial para a expansão da marca e a conquista de novos clientes".

Em 2023, a Braé faturou 200 milhões de reais. A projeção para 2024 é ter receitas de 300 milhões de reais.