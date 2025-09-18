Negócios

Cofundador da Ben & Jerry’s deixa empresa após disputa com Unilever

Jerry Greenfield disse que a marca foi 'silenciada' e defendeu a independência em relação à controladora

Carolina Ingizza
Publicado em 18 de setembro de 2025 às 06h38.

Jerry Greenfield, cofundador da Ben & Jerry’s, anunciou sua saída da empresa após 47 anos, em meio a um desentendimento com a controladora Unilever em torno do posicionamento da marca sobre o conflito em Gaza. A decisão foi comunicada em carta aberta divulgada por seu sócio, Ben Cohen, nas redes sociais.

“É com o coração partido que decidi que não posso mais, em boa consciência, e depois de 47 anos, permanecer como funcionário da Ben & Jerry’s”, escreveu Greenfield, de 74 anos, que atuava como embaixador da marca.

“Defender valores como justiça, equidade e humanidade compartilhada nunca foi tão importante, mas a Ben & Jerry’s tem sido silenciada e marginalizada por medo de desagradar aqueles no poder.”

Atrito com a Unilever

A Unilever comprou a Ben & Jerry’s em 2000 por US$ 326 milhões, em um acordo que previa a manutenção de um conselho independente para cuidar da missão social da marca. Nos últimos anos, porém, as tensões aumentaram.

Em 2021, a fabricante anunciou que deixaria de vender sorvetes na Cisjordânia ocupada por Israel e, desde então, vem enfrentando choques com a controladora. A marca chegou a descrever o conflito em Gaza como “genocídio” e moveu ações judiciais contra a Unilever por supostas tentativas de censura.

A saída de Greenfield ocorre enquanto a Unilever está desmembrando sua unidade de sorvetes, a Magnum Ice Cream Company, que inclui a Ben & Jerry’s, antes de uma listagem planejada para novembro.

Em resposta à saída de Greenfield, um porta-voz da divisão de sorvetes da Unilever afirmou que “discorda da perspectiva de Greenfield e tem buscado engajar os dois fundadores em uma conversa construtiva sobre como fortalecer a poderosa posição baseada em valores da Ben & Jerry’s no mundo”.

Na bolsa de Nova York, as ações da Unilever fecharam a terça-feira, 16, cotadas a US$ 61,86, em queda de 0,74%. No pré-mercado desta quarta-feira, 17, os papéis avançavam 0,52%, negociados a US$ 62,18.

Pressão por independência

Greenfield afirmou que continuará sua militância social fora da empresa. “Sempre foi sobre mais do que apenas sorvete — era uma forma de espalhar amor e convidar outros para a luta por um mundo melhor”, disse.

A saída ocorre no momento em que Cohen e Greenfield defendem que a Ben & Jerry’s seja desmembrada da Unilever.

Na semana passada, Cohen chegou a protestar em Londres durante a apresentação do plano de crescimento da nova companhia de sorvetes Magnum, pedindo que a controladora “liberte a Ben & Jerry’s”. O pedido foi rejeitado pelo CEO da Magnum, Peter ter Kulve. 

