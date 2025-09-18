Cofundador da Ben & Jerry’s deixa empresa após disputa com Unilever

Jerry Greenfield, cofundador da Ben & Jerry’s, anunciou sua saída da empresa após 47 anos, em meio a um desentendimento com a controladora Unilever em torno do posicionamento da marca sobre o conflito em Gaza. A decisão foi comunicada em carta aberta divulgada por seu sócio, Ben Cohen, nas redes sociais.

After 47 years, Jerry has made the difficult decision to step down from the company we built together. I’m sharing his words as he resigns from Ben & Jerry’s. His legacy deserves to be true to our values, not silenced by @MagnumGlobal #FreeBenAndJerrys pic.twitter.com/EZXGRjs76a — Ben Cohen (@YoBenCohen) September 17, 2025

“É com o coração partido que decidi que não posso mais, em boa consciência, e depois de 47 anos, permanecer como funcionário da Ben & Jerry’s”, escreveu Greenfield, de 74 anos, que atuava como embaixador da marca.

“Defender valores como justiça, equidade e humanidade compartilhada nunca foi tão importante, mas a Ben & Jerry’s tem sido silenciada e marginalizada por medo de desagradar aqueles no poder.”

Atrito com a Unilever

A Unilever comprou a Ben & Jerry’s em 2000 por US$ 326 milhões, em um acordo que previa a manutenção de um conselho independente para cuidar da missão social da marca. Nos últimos anos, porém, as tensões aumentaram.

Em 2021, a fabricante anunciou que deixaria de vender sorvetes na Cisjordânia ocupada por Israel e, desde então, vem enfrentando choques com a controladora. A marca chegou a descrever o conflito em Gaza como “genocídio” e moveu ações judiciais contra a Unilever por supostas tentativas de censura.

A saída de Greenfield ocorre enquanto a Unilever está desmembrando sua unidade de sorvetes, a Magnum Ice Cream Company, que inclui a Ben & Jerry’s, antes de uma listagem planejada para novembro.

Em resposta à saída de Greenfield, um porta-voz da divisão de sorvetes da Unilever afirmou que “discorda da perspectiva de Greenfield e tem buscado engajar os dois fundadores em uma conversa construtiva sobre como fortalecer a poderosa posição baseada em valores da Ben & Jerry’s no mundo”.

Na bolsa de Nova York, as ações da Unilever fecharam a terça-feira, 16, cotadas a US$ 61,86, em queda de 0,74%. No pré-mercado desta quarta-feira, 17, os papéis avançavam 0,52%, negociados a US$ 62,18.

Pressão por independência

Greenfield afirmou que continuará sua militância social fora da empresa. “Sempre foi sobre mais do que apenas sorvete — era uma forma de espalhar amor e convidar outros para a luta por um mundo melhor”, disse.

A saída ocorre no momento em que Cohen e Greenfield defendem que a Ben & Jerry’s seja desmembrada da Unilever.

Na semana passada, Cohen chegou a protestar em Londres durante a apresentação do plano de crescimento da nova companhia de sorvetes Magnum, pedindo que a controladora “liberte a Ben & Jerry’s”. O pedido foi rejeitado pelo CEO da Magnum, Peter ter Kulve.