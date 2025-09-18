Macron diz que Israel 'destrói por completo' a própria imagem com mortes em Gaza

O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou nesta quinta-feira, em uma entrevista ao "Canal 12", de Israel, que o país está causando tantas vítimas civis em Gaza que "está destruindo por completo" sua "imagem" e sua "credibilidade, não apenas na região, mas perante a opinião pública mundial".

"Israel obteve resultados de segurança únicos e restaurou sua credibilidade na região frente ao Hezbollah, Hamas e seus militantes. No entanto, este tipo de operações em Gaza é totalmente contraproducente, já que, devo dizer, está sendo um fracasso", acrescentou.

Segundo indicou Macron na entrevista, feita no Palácio do Eliseu, para romper o "círculo vicioso" da guerra em Gaza é preciso "afirmar que o Hamas deve ser destruído e desmantelado", mas a abordagem bélica "não é suficiente".

A entrevista ocorre quatro dias antes do início da Assembleia Geral da ONU, na qual se espera que seis países reconheçam o Estado palestino, entre eles a França, que é muito crítica à ofensiva israelense na Faixa de Gaza.

E na mesma semana em que uma comissão independente da ONU qualificou como genocídio a referida ofensiva, na qual já morreram 65 mil palestinos, entre eles mais de 19 mil crianças.